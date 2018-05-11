Ирландец Бэннет выиграл седьмой этап "Джиро д'Италия"

Ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe стал победителем седьмого этапа многодневной велогонки "Джиро д'Италия".

Беннет в пятницу преодолел 159 километров за 3 часа 45 минут 27 секунд. Вторым стал итальянец Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors. Замкнул тройку лучших другой итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain Merida).

Британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) продолжает лидировать в общем зачете гонки. Вторым в генеральной классификация идет голландец Том Дюмулен (Sunweb; +16 секунд), на третьем месте расположился Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott; +26).

Восьмой этап протяженностью 209 км состоится 12 мая.

Напомним, что мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки.

Ранее мы писали, что фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия". Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.