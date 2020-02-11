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Исчезнувший анонс: Международная федерация шахмат признала Ялту частью России

11 февраля, 15:07

На аннексированной части Украины в мае пройдет турнир "Шахматный полуостров"

/ Фото: AFP

Международная федерация шахмат – ФИДЕ – в своем анонсе турнира "Шахматный полуостров" в Ялте в мае признала Крым частью Российской федерации. Однако вскоре после публикации скандальный анонс был удален. Ранее мы сообщали, что звезда украинских шахмат стала второй на чемпионате мира в Москве.

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Ранее мы сообщали, что футболист сборной Украины после исчезновения отца в Крыму перешел в чемпионат России. Экс-защитник тбилисского "Динамо" Александр Каплиенко пополнил состав середняка российской Премьер-лиги – клуба "Тамбов". Контракт с 23-летним игроком подписан сроком на два с половиной года. В период с 2012 по 2015 год Каплиенко регулярно привлекался в различные юношеские сборные Украины, за которые в совокупности провел 13 матчей.

Отметим, что в сентябре Каплиенко заявил, что его отец пропал в аннексированном Крыму. "На работе его нет. На звонки не отвечает", – сокрушался у себя в Instagram футболист, прося о помощи в поисках своего родителя.

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Смотрите также, как 13-летняя украинка победила на чемпионате Европы по шахматам

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Россия шахматы Крым анонс ФИДЕ

Источник: ua.tribuna.com

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