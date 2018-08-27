Испанский байдарочник на чемпионате мира сделал предложение своей девушке

На чемпионате мира в ветреном португальском Монтемор-у-Велью сборная Украины выгребла две награды. Мужская каноэ-четверка в составе Юрия Вандюка, Андрея Рыбачка, Олега Боровика и Эдуарда Шеметило, несмотря на длительное лидерство, пропустила вперед россиян и стала второй на дистанции 500 м. Для Эдуарда это третья медаль "мира", правда, до этого "серебро" и "бронза" были на 1000 м. А байдарочницы Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова стали третьими на 200-метровке двоек. Девушки резво рванули на старте, но за 50 м до финиша немецкий и новозеландский экипажи догнали украинок, которые в 2017-м стали чемпионками Европы.

Призер ЧЕ и обладатель 4-го места на ОИ-2016 каноист Павел Алтухов на коронных дистанциях 500 и 1000 м был далек от подиума – 15-е место:

"Спорт жесток. Долгое время я был топ-5 мира. После травмы все идет наперекосяк. И набрать былую мощь даже труднее, чем я мог подумать. Нужно время и работа, работа и еще раз работа. Я иду в правильном направлении. Все будет хорошо. Всему свое время. Ближайшие планы? Просто отдохнуть"

Не попали в призы и бронзовые призеры Игр-2016 Дмитрий Янчук и Тарас Мищук — только восьмые. Интересно, что начиная с 2013-го Украина более двух медалей с "мира" не привозила.

А вот испанский байдарочник, олимпийский чемпион Рио-2016 Кристиан Торо Карбальо вместе с серебряной медалью – хотя, наверняка, рассчитывал на "золото" – заполучил еще и красавицу невесту.

Во время награждения он неожиданно взял микрофон, нашел на трибунах свою девушку Сусану и, словно фокусник, извлек откуда-то коробку с колечком. Поплакав на плече Торо, блондинка, работающая медсестрой в педиатрии и находящаяся на седьмом месяце беременности, сказала "Да".