Испанского велогонщика избили и отобрали велосипед за 10 тысяч долларов
На спортсмена напали грабители во время тренировки в Колумбии
Испанский велогонщик Оскар Севилья подвергся нападению группы грабителей во время тренировки в Боготе (Колумбия).
Сообщается, что в воскресенье утром на спортсмена напали пятеро мужчин, они избили его и забрали велосипед. У Севильи сломано запястье, травма требует хирургического вмешательства.
По словам жены испанца, стоимость украденного велосипеда составляла более 10 тысяч долларов, кроме того, у спортсмена забрали очки и шлем. После этого грабители скрылись на такси.
Ранее мы писали, что голландский велосипедист, призер Олимпиады-2016 впал в кому после множественных травм на тренировке.
Добавим, что в конце декабря австралийского велогонщика насмерть сбила машина. Джейсон Лоундс на молодежном чемпионате мира занял шестое место.
А французский велогонщик Матье Рибел погиб на девятом этапе многодневки Tour de Nouvelle-Caledonie. 20-летний спортсмен помогал вернуться в гонку лидеру своей команды Shell Pacific Эдвану Врентерчу. Рибел ехал со скоростью 80 км/час по спуску и не сумел избежать столкновения с машиной скорой помощи, которая ехала в другом направлении.
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