Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр

Окончательное решение будет принято в конце июня на сессии МОК

Заседание Исполкома МОК. Фото: AFP

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании 22 мая принял решение рекомендовать сохранить бокс в программе Олимпийских игр-2020 в Токио. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии МОК, которая пройдет в Лозанне с 24 по 26 июня.

В то же время решено продлить санкции в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), которая в ноябре 2018 года была временно отстранена из-за проблем в вопросах финансирования, управления, этики и судейства. Тогда же были заморожены планы по проведению боксерского турнира на следующей Олимпиаде.

Организацией турнира по боксу на Играх в Токио займется рабочая группа во главе с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Недавно появилось полное расписание Олимпиады-2020: у нас высокие шансы на медали в первую неделю. Первый чемпион Игр-2020 определится 25 июля в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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