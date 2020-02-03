Истекая кровь, испанский регбист убежал от врача, чтобы "вырубить" японца: смотрите видео

Вот это спорт настоящих мужчин! В матче Мировой серии по регби-7 на этапе в австралийском Сиднее сборная Испании встречалась с Японией в плей-офф за 13-е место. И ради попадания в "чертову дюжину" по итогам турнира игрок испанцев совершил реально серьезный поступок.

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Во время матча в Сиднее испанец Франциско Эрнандес получил травму, ему оказывали помощь у кромки поля – голова спортсмена истекала кровью. Однако в это время игрок сборной Японии сумел прорваться через оборону пиренейцев, и Эрнандес, забыв про кровотечение, вернулся с бровки на поле, чтобы остановить визави. Терминатор, не иначе!

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Эффектным приемом окровавленный Франциско Эрнандес "вырубил" японца, не дав тому заработать важные для своей команды очки. А уже после этого испанец вернулся назад к врачу, чтобы тот завершил оказание ему медицинской помощи.

В итоге встреча сборных Испании и Японии завершилась со счетом 14:7 в пользу европейцев, которые благодаря героическому поступку Франциско Эрнандеса заняли на этапе 13-е место из 16 участников.

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Победителями же соревнований в Сиднее стали регбисты Фиджи, в финале сумевшие одолеть ЮАР (12:10). "Бронза" досталась сборной США, которая обыграла англичан 17:10.

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