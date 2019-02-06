Историческое выступление Аннымари Данчи на чемпионате мира: фото и видео
Украинка выиграла серебряную медаль в параллельном слаломе
Украинка Аннамари Данча вошла в историю украинского сноуборда. За все годы независимости она первая медалистка чемпионата мира. В параллельном слаломе Данча завоевала "серебро". До золотой награды не хватило 0,85 секунды. Именно на столько опередила Данчу в финале швейцарка Жюли Цогг.
ВИДЕО ФИНАЛА
"Я благодарна себе в первую очередь за внутреннюю работу над собой, за упрямство и настойчивость в тренировках, за веру в себя, за высокий анализ, который провожу в последнее время, за развитие, которое, видимо, приходит с возрастом. Благодарна Богу за то, что слышит мои молитвы, за удачу, которая сегодня была на моей стороне, за жизнь, которую я проживаю ", – написала в соцсетях Данча.
Напомним, что днем ранее украинка впервые в истории заняла шестое место в финале параллельного слалома-гиганта. В этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.
Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Аннамари Данча заняла 28-е место. В квалификационном раунде украинка показала девятый результат, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.
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