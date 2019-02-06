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Историческое выступление Аннымари Данчи на чемпионате мира: фото и видео

Сегодня, 10:18

Украинка выиграла серебряную медаль в параллельном слаломе

Аннамари Данча с мировой наградой
Аннамари Данча с мировой наградой. Фото: AFP
Историческое выступление Аннымари Данчи на чемпионате мира: фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a98/3cf/5c5a983cf35a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a98/3cf/5c5a983cf35a3.jpg Другие Украинка выиграла серебряную медаль в параллельном слаломе

Украинка Аннамари Данча вошла в историю украинского сноуборда. За все годы независимости она первая медалистка чемпионата мира. В параллельном слаломе Данча завоевала "серебро". До золотой награды не хватило 0,85 секунды. Именно на столько опередила Данчу в финале швейцарка Жюли Цогг.

ВИДЕО ФИНАЛА

"Я благодарна себе в первую очередь за внутреннюю работу над собой, за упрямство и настойчивость в тренировках, за веру в себя, за высокий анализ, который провожу в последнее время, за развитие, которое, видимо, приходит с возрастом. Благодарна Богу за то, что слышит мои молитвы, за удачу, которая сегодня была на моей стороне, за жизнь, которую я проживаю ", – написала в соцсетях Данча.

Напомним, что днем ранее украинка впервые в истории заняла шестое место в финале параллельного слалома-гиганта. В этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Аннамари Данча заняла 28-е место. В квалификационном раунде украинка показала девятый результат, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.

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Тег сноуборд, Аннамари Данча, чемпионка мира

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Сегодня|Спорт

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