Историческое "золото": 12 украинских "русалок" выиграли чемпионат мира по синхронному плаванию

Украинкам покорилась небывалая высота. В борьбе за титул наши девушки обошли Италию и Испанию

Сборная Украины по синхронному плаванию. Фото: AFP

Сборная Украины по синхронному плаванию впервые в своей истории завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. Украинки первенствовали в дебютном для чемпионов мира виде программы – хайлайтах. По оценкам судей украинские синхронистки обошли представительниц Италии и Испании.

Свои имена в историю вписали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Катерина Резник, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также запасные в этом виде Марта Федина и Дарья Корнеева.

Хайлайты – дисциплина синхронного плавания, в которой выступают 10 спортсменок. Программа продолжительностью две минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Дисциплина вошла в программу синхронного плавания по итогам технического конгресса Международной федерации плавания в 2017 году.

Отметим, что это вторая медаль украинских синхронисток на чемпионате мира – ранее "бронзу" в соревнованиях дуэтов выиграли Марта Федина и Анастасия Савчук.

Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

Как сообщалось ранее, украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой в мире. На чемпионате Европы 20-летняя спортсменка завоевала семь наград.

Также мы писали, что сексуальная синхронистка обиделась на повышенное внимание к футболистам. Алла Шишкина возмутилась, что на ее вид спорта обращают меньше внимания, чем на "мало-мальски удачные выступления футболистов". Критичный пост она опубликовала в Instagram.

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