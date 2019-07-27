Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира

В финальном поединке сборная Италии обыграла команду Испании

Тренерский штаб сборной Италии прыгнул в воду после чемпионского матча. Фото: AFP

Мужская сборная Италии по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. В финальном матче они обыграли команду Испании со счетом 10:5. В матче за третье место хорватские спортсмены переиграли представителей Венгрии (10:7).

Чемпионаты мира по водному поло проводятся с 1973 года. Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира (1978, 1994, 2011, 2019). Сборная Италии трижды побеждала на Олимпийских играх (1948, 1960, 1992).

Напомним, что лучшими ватерполистками мира оказались американки: в финале ЧМ они обыграли Испанию.

Интересно, что женская сборная Венгрии по водному поло побила рекорд результативности на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Кореи. Венгерки обыграли хозяек турнира со счетом – 64:0. Как потом оказалось, спортсменки из Южной Кореи оказались бывшими пловчихами, а команду собрали чуть больше месяца назад. Они провели первую тренировку лишь месяц назад. Поскольку чемпионат проходит в Корее, хозяева обязаны были выставить свою команду.

Ранее мы писали, что 12 украинских "русалок" выиграли чемпионат мира по синхронному плаванию. Украинкам покорилась небывалая высота. В борьбе за титул наши девушки обошли Италию и Испанию.

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