Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира
В финальном поединке сборная Италии обыграла команду Испании
Мужская сборная Италии по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. В финальном матче они обыграли команду Испании со счетом 10:5. В матче за третье место хорватские спортсмены переиграли представителей Венгрии (10:7).
Чемпионаты мира по водному поло проводятся с 1973 года. Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира (1978, 1994, 2011, 2019). Сборная Италии трижды побеждала на Олимпийских играх (1948, 1960, 1992).
Напомним, что лучшими ватерполистками мира оказались американки: в финале ЧМ они обыграли Испанию.
Интересно, что женская сборная Венгрии по водному поло побила рекорд результативности на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Кореи. Венгерки обыграли хозяек турнира со счетом – 64:0. Как потом оказалось, спортсменки из Южной Кореи оказались бывшими пловчихами, а команду собрали чуть больше месяца назад. Они провели первую тренировку лишь месяц назад. Поскольку чемпионат проходит в Корее, хозяева обязаны были выставить свою команду.
Ранее мы писали, что 12 украинских "русалок" выиграли чемпионат мира по синхронному плаванию. Украинкам покорилась небывалая высота. В борьбе за титул наши девушки обошли Италию и Испанию.
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