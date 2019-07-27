Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира

27 июля, 15:05

В финальном поединке сборная Италии обыграла команду Испании

Тренерский штаб сборной Италии прыгнул в воду после чемпионского матча
Тренерский штаб сборной Италии прыгнул в воду после чемпионского матча. Фото: AFP

Мужская сборная Италии по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. В финальном матче они обыграли команду Испании со счетом 10:5. В матче за третье место хорватские спортсмены переиграли представителей Венгрии (10:7). 

Чемпионаты мира по водному поло проводятся с 1973 года. Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира (1978, 1994, 2011, 2019). Сборная Италии трижды побеждала на Олимпийских играх (1948, 1960, 1992).

Напомним, что лучшими ватерполистками мира оказались американки: в финале ЧМ они обыграли Испанию.

Интересно, что женская сборная Венгрии по водному поло побила рекорд результативности на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Кореи. Венгерки обыграли хозяек турнира со счетом – 64:0. Как потом оказалось, спортсменки из Южной Кореи оказались бывшими пловчихами, а команду собрали чуть больше месяца назад. Они провели первую тренировку лишь месяц назад. Поскольку чемпионат проходит в Корее, хозяева обязаны были выставить свою команду.

Ранее мы писали, что 12 украинских "русалок" выиграли чемпионат мира по синхронному плаванию. Украинкам покорилась небывалая высота. В борьбе за титул наши девушки обошли Италию и Испанию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат мира, водное поло

Вы сейчас просматриваете новость " Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Секреты ухода за орхидеей

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Курникова и Иглесиас поставили точку в отношениях

Сбежавшие десятки лет назад попугаи заполонили парки Стамбула

Врачи назвали 12 признаков больных почек

К чему приводит дефицит йода в организме

Поклонники перестали узнавать Машу Распутину после пластики

Ученые опровергли миф о вреде пищи после шести вечера

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Сегодня, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Стало известно, какие каналы покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 10:20

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 09:51

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

25 июля, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь