Итальянской легкоатлетке бросили яйцом в глаз перед чемпионатом Европы

Итальянская метательница диска Дэйзи Осакуе подверглась нападению в пригороде Турина. Неизвестные из машины кинули в спортсменку нигерийского происхождения яйцом, в результате чего она получила травму глаза. Теперь Осакуе может пропустить предстоящий чемпионат Европы, так как ей предстоит операция по удалению частички скорлупы из глаза.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.

Напомним, Федерация легкой атлетики Украины дисквалифицировала бегуна Антона Грабовского за неэтичные высказывания в адрес экипировки сборной Украины, которая была предоставлена техническим партнером.

Ранее мы писали, что Украина попала в группу стран, где наиболее высок риск допинга. Поэтому наших легкоатлетов будут проверять минимум по три раза перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми.

Интересно, что украинец Алексей Касьянов стал бронзовым призером чемпионата мира 2009 года после дисквалификации россиянина. Десятиборец Александр Погорелов был наказан за употребление допинга.