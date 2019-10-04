Итоги финалов на ЧМ по легкой атлетике: украинка без медали, американка – с мировым рекордом

Далайла Мухмаммад / Фото: Reuters

В пятницу в Дохе на чемпионате мира по легкой атлетике проходят финалы в шести дисциплинах: прыжки в высоту, бег на 3000 метров с препятствиями, бег на 400 метров и спортивная ходьба на 20 км у мужчин, а также метание диска и бег на 400 метров с барьерами у женщины. Первыми медали разыграли бегуньи на дистанции 400 метров с барьерами.

400 метров с барьерами. Женщины

Золотая медаль досталась американке Далайла Мухмаммад (52,16), установившей мировой рекорд. Второе место у ее соотечественницы Сидни Маклафлин (52,23), бронзу завоевала Рашелл Клэйтон из Ямайки (53,74). Украинка Анна Рыжикова заняла седьмое место (54.45).

Прыжки в высоту. Мужчины

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Чемпионом мира стал катарец Мутаз Эсса Баршим. Двукратный олимпийский призер сегодня продемонстрировал результат 2.37 м. Второе место у нейтрального спортсмена Михаила Акименко (2.35 м), третье у Уильи Иванюка (2.35 м), также выступающего под нейтральным флагом. Напомним,что украинец Богдан Бондаренко из-за травмы снялся с соревнований, а Андрей Проценко не преодолел квалификацию.

Метание диска. Женщины

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала кубинка Яйме Перез (69.17 м). Серебряная награда досталась ее соотечественнице призерке Олимпиады-2016 Дение Кабальеро (68.44 м). Бронзу завоевала двукратная олимпийская чемпионка хорватка Сандра Перкович (66.72 м). Украинка Наталья Семенова не смогла преодолеть квалификацию.

Бег на 3000 метров с препятствиями. Мужчины

Олимпийский чемпион 2016 года Консеслус Кипруто из Кении во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Он преодолел дистанцию за 8:01.35. Серебряную медаль завоевал эфиопец Ламеха Гирма (8:01.36), а "бронза" досталась Суфиану Эльбаккали из Марокко (8:03.76). Украинцы в этой дисциплине представлены не были.

Расписание 4 октября на ЧМ по легкой атлетике

22:20 Бег на 400 метров, мужчины. ФИНАЛ

23:30 Спортивная ходьба на 20 км, мужчины. ФИНАЛ

Украина: Иван Лосев, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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