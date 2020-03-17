Из-за коронавируса Киев остался без чемпионата Европы по художественной гимнастике

Европейское первенство "художниц" должно было состояться в нашей столице в конце мая

Чемпионат Европы по художественной гимнастике отменен из-за пандемии коронавируса, об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG). Турнир должен был пройти с 21 по 24 мая в Киеве. Напомним, ранее УЕФА перенес Евро-2020 на следующее лето.

"Основной приоритет – безопасность и благополучие гимнасток, их близких, болельщиков и наших партнеров, – говорится в сообщении. – Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка соревнований является наилучшим вариантом"

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 187 404 человек. Умерших – 7 478, выздоровевших – 80 848. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявила о пандемии, множество спортивных состязаний отменены или перенесены.

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При этом, как мы рассказывали ранее, Олимпиады-2020 в Токио без зрителей не будет. Международный олимпийский комитет исключает проведение Игр в Японии за закрытыми дверями. Также в МОК считают, что более чем за 4 месяца до старта не стоит торопиться с решением о переносе ОИ.

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