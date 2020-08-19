"Изображения с моей камеры пугают": гонщик чудом увернулся от летевшего в него мотоцикла

Легендарный мотогонщик Валентино Росси, выступающий за "Ямаху", опубликовал видеозапись пугающей аварии на Гран-при Австрии MotoGP. После столкновения Жоанна Зарко и Франко Морбиделли их мотоциклы просто чудом не врезались в проходивших поворот Росси и Маверика Виньялеса. Ранее мы сообщали, что два мотоцикла "взбесились" и своими сальто чуть не убили легенду спорта.

"Изображения с моей камеры пугают меня больше всего, потому что по ним можно понять скорость, с которой байк Франко пересек трассу прямо передо мной. Он пролетел так быстро, что я даже не видел его. Когда я вернулся в боксы, то был шокирован, так как видел, как мотоцикл Зарко перелетел голову Маверика. Чудо, что никто не получил травм, но я надеюсь, что этот инцидент заставит всех задуматься — особенно нас, гонщиков. Зарко не специально спровоцировал аварию, но все равно произошла серьезная ошибка в суждениях, которую гонщик MotoGP не может себе позволить, особенно на торможении со скорости 310 км/ч. Понимаю, что в гонках каждый делает максимум, чтобы остаться впереди, но мы не должны забывать, что наш спорт опасен, а безопасность нас и наших конкурентов намного важнее, чем отыгрыш позиции", — написал Росси в своем Instagram.

Реклама

Читайте также: Кувыркался по гравию и покинул трассу на носилках: ужасная авария лучшего мотоциклиста мира

INSTAGRAM

К счастью, упавшие гонщики тоже в порядке: Жоан Зарко сразу поднялся, а Франко Морбиделли сначала унесли на носилках, но вскоре телекамеры показали, как он идет самостоятельно, поддерживаемый медиками.

Ранее мы писали, что гонщик не удержал многотонный грузовик на трассе. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Смотрите, как велогонщик чуть не попал под машину

ве Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама