Известная украинская легкоатлетка отдыхает голой в Крыму

Украинская спортсменка Наталья Черномаз после командного чемпионата Европы, который прошел городе Быдгощ в Польше с 9 по 11 августа решила немного отдохунть.
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Легкоатлетка решила немного позагорать голой на берегу Крыма, и поделился фотографией у себя в Instagram.
"Ветер в волосах (в голове тоже)", – подписала изображение Наталья.
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Также мы рассказывали, что украинка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших. Анна Рыжикова принимала участие в забеге с ленточками в цветах украинского флага в волосах.
Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.
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