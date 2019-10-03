Известная украинская легкоатлетка отдыхает голой в Крыму

Наталья Черномаз / Фото: Instagram

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Украинская спортсменка Наталья Черномаз после командного чемпионата Европы, который прошел городе Быдгощ в Польше с 9 по 11 августа решила немного отдохунть.

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Легкоатлетка решила немного позагорать голой на берегу Крыма, и поделился фотографией у себя в Instagram.

"Ветер в волосах (в голове тоже)", – подписала изображение Наталья.

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Также мы рассказывали, что украинка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших. Анна Рыжикова принимала участие в забеге с ленточками в цветах украинского флага в волосах.

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

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