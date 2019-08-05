Ему было всего 22 года

Бьорг Ламбрехт / Фото: Lotto_Soudal

Известный бельгийский велогонщик трагически погиб во время "Тура Польши" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82 2019-08-05T22:18:00+03:00 Другие Ему было всего 22 года

Бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе "Тура Польши", сообщили в команде Lotto-Soudal. Через 50 км после старта 22-летний спортсмен врезался в бетонную трубу.

Ламбрехт был реанимирован и доставлен в больницу в критическом состоянии. Пресс-секретарь госпиталя в польском Рыбнике подтвердил, что бельгиец не пережил операцию. Бьорг был талантливым спортсменом, выигравшим молодежную гонку Льеж – Бастонь - Льеж и ставшим вторым еще в четырех гонках в 2017 году, после чего 2018 году подписал контракт профессионала с Lotto Soudal.

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В текущем сезоне он трижды поднимался на подиум различных гонок и выиграл молодежный зачет Критериум Дофине, став 12-м в генеральной классификации.

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Напомним, что ранее украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки Adriatica Ionica Race. Также Падун стал лучшим молодым гонщиком тура. В общем зачете многодневки Падун на 6 секунд опередил бельгийца Бена Херманса и на 15 секунд британца Джеймса Нокса.

Также сообщалось, что украинка Яна Беломоина взяла "серебро" чемпионата Европы по маунтинбайку. 26-летняя спортсменка уступила только Йоланде Нефф из Швейцарии. На третьем месте в чешском Брно финишировала немка Элизабет Брандау. Для Беломоиной это уже вторая медаль чемпионатов Европы за три года. Напомним, в 2017-м украинка завоевала "золото".

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