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Известный мотогонщик умер в результате ужасного столкновения на трассе

22 июня, 11:28

Олег Люлька Олег Люлька

В столкновении с другим участником гонки британец Бен Годфри получил травмы, несовместимые с жизнью

Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии во время соревнований No Limits Trackdays. Об этом сообщает The Sun. Годфри столкнулся на трассе с другим гонщиком и получил травмы, несовместимые с жизнью. Накануне умер уникальный иракский футболист.

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Бен Годфри скончался, несмотря на то, что ему была оказана немедленная медицинская помощь. Второй участник аварии также получил серьезные травмы, но выжил и был доставлен в больницу.

Старт проходил в пригороде английского Лестера. Годфри выступал в британской серии мотогонок в классе "Супербайк". Организаторы гонки выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

"Бен действительно был фантастическим молодым человеком. Он всегда улыбался и находил время для всех. Был очень взволнован перед началом сезона и принимал участие во многих гонках за последний месяц. Мы мысленно с его семьей, напарником и командой", – заявил директор серии Марк Нейт

Коллега британского гонщика по супербайку пилот Гленн Ирвин также отдал дань уважения Годфри. "Покойся с миром, Бен. Ты ушел слишком рано. Мои мысли с твоей семьей, друзьями и командой", – написал Ирвин.

Бен Годфри
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Бен Годфри / Фото: Twitter

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Накануне мы писали, что в Бразилии умер футбольный вратарь, променявший спорт на модельный бизнес. Виллиан Круз завершил карьеру в 26 лет и успел поработать парикмахером и моделью.

Также недавно во время индивидуальной тренировки в Москве скончался 22-летний футболист местного клуба "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Футболист отправился на пробежку, но во время тренировки ему стало плохо, и он умер прямо на улице.

Также мы рассказывали, что умер чемпион СССР по футболу, после спорта работавший необычным курьером. Уроженец Эстонии Георгий Рябов начинал карьеру в таллинском "Динамо", но главных успехов добился в "Динамо" московском.

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Великобритания умер мотоциклисты гонщик спортсмен Бен Годфри

Источник: Сегодня|Спорт

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