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Известный регбист едва не сломал шею 18-летнему сопернику

6 сентября, 17:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Оуэн Фаррел может быть отстранен до конца сезона

Звезда регби Оуэн Фаррел отличился грубейшим приемом в матче "Сарацинс" против "Уопс" в чемпионате Англии. В одном из моментов при счете 15:15 Фаррел пытался остановить 18-летнего Чарли Аткинсона, но не сумел выполнить захват и врезал рукой сопернику в голову, да так, что бедняга чудом не сломал шею, сообщает talksport.com.

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Грубияну сразу же показали красную карточку, а Чарли еще долго не мог подняться на ноги. Впрочем, после того, как пострадавший все же пришел в себя, Фаррел попросил у него прощения. Отметим, что в меньшинстве "Сарацинс" уступили со счетом 18:28.

Теперь звездному игроку грозит длительная дисквалификация, вплоть до отстранения до конца сезона. Скорее всего, он пропустит матчи четвертьфинала Кубка чемпионов против "Ленстера" в конце этого месяца.

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Фаррелл является трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов и вице-чемпионом мира в составе сборной Англии.

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Ранее новозеландский регбист показал фото ужасной травмы: его челюсть раскололась напополам. Спортсмен получил травму в результате столкновения с головой соперника.

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регби регбист

Источник: Сегодня|Спорт

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