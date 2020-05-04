Известный украинский тренер умер прямо за рулем автомобиля: названа причина смерти

Евгений Штермер в 76 лет продолжал готовить кадры для велоспорта

Трагическое событие случилось в украинском велоспорте. В воскресенье в Николаеве умер известный украинский тренер Евгений Штермер. Причем произошло это, когда он находился за рулем своего автомобиля. Специалист возвращался с тренировки и внезапно почувствовал себя плохо, но успел нажать на педаль тормоза и остановить автомобиль прямо посреди дороги. После этого тренер потерял сознание. Врач скорой, прибывшей на место происшествия, констатировал смерть.

Читайте также: Знаменитый "Тур де Франс" перенесли из-за запрета на массовые мероприятия.

Причиной смерти стал, скорее всего, сердечный приступ, поскольку Евгений Штермер страдал заболеваниями сердца, пишет издание novosti-n.org. Штермер – один из наиболее известных в Украине тренеров по велоспорту. Несмотря на свой возраст, 76 лет, он продолжал работать в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства.

Реклама

Среди воспитанников тренера Штермера – полтора десятка участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других престижных соревнований. За достижения в воспитании кадров ему присвоили звания "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины" и наградили орденом "За заслуги".

Читайте о том, что знаменитый французский велогонщик создал Instagram для козы.

Смотрите, как харьковчанин завоевал призовое место на чемпионате Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама