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Известный украинский волейболист принимает российское гражданство

7 мая, 16:02

Блокирующий "Кузбасса" Дмитрий Пашицкий попросил о помощи губернатора Кемеровской области

Дмитрий Пашицкий. Фото - ВК "Кузбасс"
Дмитрий Пашицкий. Фото - ВК "Кузбасс".

Украинский волейболист "Кузбасса" Дмитрий Пашицкий намерен получить российское гражданство. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Кемерово. О желании получить российское гражданство Пашицкий рассказал губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву во время встречи последнего с командой. При этом игрок попросил у чиновника содействия в данном вопросе. В настоящий момент украинский блокирующий "Кузбасса" занимается продлением вида на жительство.

Дмитрий Пашицкий выступает за "Кузбасс" с 2017 года. До этого играл за клубы "Парну" (Эстония), "Селвер" (Эстония), "Канн" (Франция), "Купрум Любин" (Польша), "Ресовия" (Польша), "Лотос Трефл" (Польша). За сборную Украины не выступал.

Согласно заявлению "Кузбасса", получить российское гражданство собирается и главный тренер команды – финн Туомас Самелвуо.

Как сообщалось ранее, российское гражданство приняла известная украинская легкоатлетка Наталья Погребняк. "Это единственный вариант быть рядом с ребенком", – заявила бегунья.

В свою очередь, украинский футболист Адеринсола Эсеола, являющийся главной звездой чемпионата Казахстана, рассказал, почему в любом случае откажется от перехода в клуб из российской Премьер-лиги. "Россия – агрессор", – говорит Эсеола.

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Тег волейбол, гражданство

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Сегодня|Спорт

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