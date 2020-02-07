"К ней никого не пускают": врачи рассказали о состоянии гимнастки после странной истории с ножами

Гимнастка Александра Солдатова / Фото: Getty Images

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Четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести, посещать ее нельзя. Спортсменку госпитализировали 5 февраля. Причем изначально появилась информация, что Солдатова пыталась совершить самоубийство.

Однако вскоре Солдатова записала видео, подчеркнув, что причиной ее госпитализации стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность: "Утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно".

"Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом", – заявили в больнице

Гимнастка Александра Солдатова Видео: Instagram

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Отметим, что на чемпионатах мира Александра Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. А на чемпионатах Европы, помимо трех золотых медалей, она добыла четыре "серебра".

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