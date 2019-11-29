Как будет выглядеть мега-современный Дворец спорта в Житомире за без малого 300 миллионов гривен

Комплекс на 3000 зрителей планируют возвести на пустыре на Старом Бульваре

Дворец спорта в Житомире / Фото: ФБУ

До 31 декабря 2021 года Житомир должен получить новый мультифункциональный дворец спорта на 3000 мест, который сможет принимать соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону. Кроме того, на арене можно будет проводить концерты. Ранее мы писали, что новый Дворец спорта в Одессе обойдется в 480 млн грн.

Житомирский городской совет наконец определил победителя аукциона, который должен строить в городе новый спортивный комплекс. Им стала компания из Киевской области "Риола Модуль ЛТД" с предложением в 265 млн грн. Также на строительство дворца Житомир получил 30 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета. Комплекс планируют построить на пустыре на Старом бульваре, рядом с городским парком. Он будет иметь арену с модульным покрытием, которое можно изменять в зависимости от функционального назначения.

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Сейчас главной командой города является БК "Житомир", который выступает из Высшей лиге, но имеет большие амбиции. В нынешнем сезоне команда уже пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.

Также президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о комплексе, который строится в Буковеле, и когда он сможет принять ближайшие соревнования.

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