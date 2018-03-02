Гигабайты за медали и Monatik на проводах: все об отъезде украинцев на Паралимпиаду-2018

Следом за Олимпиадой-2018 в Южной Корее с 9 по 18 марта пройдут зимние Паралимпийские Игры. Будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 670 спортсменов из 42 стран, включая Украину. Интересно, что на Паралимпиаду поедут 33 украинских спортсмена – столько же, сколько было на Олимпиаде!

Десять спортсменов, которые вошли в состав сборной, – это так называемые гайды, сопровождающие незрячих атлетов и атлетов с нарушениями зрения на лыжной трассе во время соревнований.

Проводы украинских паралимпийцев прошли в среду в Stereo Plaza при участии компании lifecell. Команда появилась в Киеве всего на один день: утром приехала, вечером прошла церемония проводов, а в первый день весны – вылет в Корею. Украина в Пхенчхане будет представлена в трех видах спорта - лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

На проводах паралимпийцев выступили Pianoбой, СКАЙ, Monatik, группа "Без обмежень", The Hardkiss. Пожелать удачи спортсменам пришла жена президента Украины Марина Порошенко.

"Мы были на пяти зимних Паралимпиадах, где было завоевано 20 золотых медалей. Я вспоминаю нашу первую Паралимпиаду в Нагано. Это было достаточно давно, но дебют украинской команды на зимней Паралимпиаде был достаточно необычным – мы сразу завоевали 9 медалей на 12 спортсменов и заняли 14-е место в мире. Больше мы такого низкого места не занимали", - сказал накануне президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Мир содрогнулся из-за того, что Украина не только на летних Играх, но и на зимних взяла мощный старт.

Наша паралимпийская команда готовилась к играм в Пхенчхане в Западном реабилитационном спортивном центре в селе Яворив Львовской области. Ранее эксперты рассказали нам о спортивных объектах Украины и заявили, что такого центра подготовки нет даже у звездной биатлонной сборной.

"Во время нашей подготовки компания lifecell установила коммуникационную вышку, и мы сегодня имеем мощную, бесперебойную и надежную теле- и интернет связь. Компания сделала все, чтобы каждый член паралимпийской команды имел связь с родиной во время Паралимпиады-2018", – рассказал Сушкевич.

Надежная связь с близкими людьми не менее важна, чем сама подготовка – считает многократная призерка чемпионатов и Кубков мира лыжница и биатлонистка Светлана Трифонова. "Люди с инвалидностью очень ограничены в выборе деятельности. Развитие спорта в нашей стране заставило их понять, что они – полноценные, могут побеждать высоком уровне, привлекая внимание к нашей стране".



Валерий Сушкевич и Светлана Трифонова

Трифонова уверяет, что зимние виды – тяжелее летних с точки зрения психологии. Спортсмен находится "вне цивилизации", обычно где-то в горах, далеко от городов и населенных пунктов. "Поэтому в этом вопросе очень важно, особенно для зимней команды, когда есть постоянная связь с родными и друзьями. То, что сейчас очень вовремя предоставил lifecell. Когда ты далеко и имеешь хорошую связь, чувствуешь своих родных, друзей и болельщиков, ты даже в тяжелые моменты, услышав слова поддержки, забываешь о сомнениях", – призналась Трифонова.

Гигабайты для фанатов за медали

Оператор мобильной связи подготовил новинки для людей с инвалидностью. Теперь в колл-центре lifесеll абонентам с нарушением слуха будет оказываться поддержка на языке жестов по видеосвязи! С этой услугой можно будет, например, вызвать такси или заказать столик в ресторане. Компания представила ряд сервисов и тарифный план "На связи", специально разработанный для людей с нарушениями слуха. Также компания объявила, что готовит 25% скидку на все продукты для тех абонентов, которые имеют статус лиц с инвалидностью, и скидку 85% на услугу "Детский мир".

Не обошлось без сюрприза для болельщиков паралимпийской сборной. В приложении BiP была запущена группа "Паралимпиада" для фанатов, которые будут следить за Играми в Пхенчхане. Там можно будет узнать последние новости о наших спортсменах. Более того, если наша сборная выиграет "бронзу", то каждый фолловер BiP в группе "Паралимпиада" получит 1 гигабайт интернета, за "серебро" – 2 Гб, за "золото" – 3 Гб.

Допинг

Актуальная проблема в сегодняшнем спорте – допинг. У главы украинских паралимпийцев спросили, есть ли уверенность, что все наши спортсмены "чисты".

"За всю историю участия в зимних Паралимпиадах только один раз нас пытались поймать на допинге. Якобы поймали, но после расследования и подачи в Паралимпийский суд про неправомерность этой допинг-фиксации, мы выиграли суд и была полная реабилитация нашего спортсмена в Солт-Лейк Сити. Фактически, ни одного положительного результата на допинг на уровне зимних Паралимпиад не было. Перед некоторыми летними Паралимпиадами мы лично находили нарушения фармакологии некоторых спортсменов и просто отстраняли их до отъезда на Паралимпиаду", – признался глава НПК Украины Валерий Сушкевич.