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Как будут выглядеть популярные украинские спортсмены в пожилом возрасте: смотрите "состаренные" фото

15 июля, 22:24

Мы в шутку "состарили" самых популярных украинских спортсменов: от Ломаченко до Лунина

Евгений Коноплянка, "состаренный" с помощью приложения
Евгений Коноплянка, "состаренный" с помощью приложения.

В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб: люди обнаружили в одном из приложений маску, меняющую возраст, и стали массово публиковать фотографии себя в старости. Мы решили "состарить" самых популярных украинских спортсменов. В наш список из ТОП-10 попали спортсмены, имеющие наибольшее количество подписчиков в Instagram. Для "состаривания" использовалось одно из приложений: конечно, это просто шутка.

Василий Ломаченко:

Александр Зинченко:

Александр Усик:

Андрей Шевченко:

Владимир Кличко:

Элина Свитолина:

Евгений Коноплянка:

Алексей Торохтий:

Андрей Ярмоленко:

Андрей Лунин:

Отметим, что недавно был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых селебрити мира: 34 атлета попали в список Forbes. При этом в ТОП-100 нет ни одной спортсменки.

Напомним, что Василий Ломаченко первым из украинских спортсменов преодолел отметку в полтора миллиона подписчиков, за месяц на нашего чемпиона мира по боксу подписалось более 40 тысяч новых "фанатов".

Кстати, в гостях у Segodnya.ua побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины. Веселое интервью Поповича:

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Тег Андрей Шевченко, Владимир Кличко, Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Александр Усик, Алексей Торохтий, Александр Зинченко, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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