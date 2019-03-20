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Как цветок сакуры: в Токио презентовали олимпийский факел

Сегодня, 10:34

Олимпийский огонь летних Игр будет зажжен 11 марта 2020 года в Греции

Презентация факела
Презентация факела. Фото: AFP
Как цветок сакуры: в Токио презентовали олимпийский факел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1fa/b5c/5c91fab5c13df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1fa/b5c/5c91fab5c13df.jpg Другие Олимпийский огонь летних Игр будет зажжен 11 марта 2020 года в Греции

Сегодня в Токио был представлен факел летних Олимпийских игр 2020 года, который пройдут в японской столице. Факел напоминает цветок сакуры и по задумке создателей, из каждого "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени, объединяющиеся воедино. 

Факел весит 1,2 кг, его высота – 71 см. Изготовлен изготовлен переработанного алюминия, использовавшегося при строительстве временного жилья на северо-востоке страны, пострадавшего от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. 

Олимпийский огонь Токио-2020 будет зажжен 11 марта в Греции - в очередную годовщину трагедии. Через неделю его доставят в Страну восходящего солнца, а 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима начнется эстафета огня.  

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

Планируется, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Мы также писали, что волонтеры не хотят работать в зараженной Фукусиме. Пока только 503 человека зарегистрированы волонтерами из 1500 позиций, которые приготовили организаторы.

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Тег Олимпийские игры, Олимпиада-2020, олимпийский огонь

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Сегодня|Спорт

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