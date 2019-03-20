Как цветок сакуры: в Токио презентовали олимпийский факел
Олимпийский огонь летних Игр будет зажжен 11 марта 2020 года в Греции
Сегодня в Токио был представлен факел летних Олимпийских игр 2020 года, который пройдут в японской столице. Факел напоминает цветок сакуры и по задумке создателей, из каждого "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени, объединяющиеся воедино.
Факел весит 1,2 кг, его высота – 71 см. Изготовлен изготовлен переработанного алюминия, использовавшегося при строительстве временного жилья на северо-востоке страны, пострадавшего от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года.
Олимпийский огонь Токио-2020 будет зажжен 11 марта в Греции - в очередную годовщину трагедии. Через неделю его доставят в Страну восходящего солнца, а 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима начнется эстафета огня.
Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.
Планируется, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.
Мы также писали, что волонтеры не хотят работать в зараженной Фукусиме. Пока только 503 человека зарегистрированы волонтерами из 1500 позиций, которые приготовили организаторы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как цветок сакуры: в Токио презентовали олимпийский факел". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"