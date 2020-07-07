"Как можно быть такой шикарной": фото с дымком от самой сексуальной спортсменки мира

В 2017 году 19-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос. И с тех пор она постоянно под прицелом как журналистов, так и собственной армии подписчиков в Instagram.

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И вот на днях 21-летняя Алиса открыла сезон после пандемии коронавируса и выложила горячую фотосессию на беговых дорожках. Легкоатлетка рада вернуться к соревнованиям, "пусть даже без зрителей и на дистанции от остальных участников…"

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"Как кто-нибудь может быть настолько шикарен?" – написал один из фолловеров бегуньи, а другие тем временем восхищались ее длинными стройными ногами и хотели бы увидеть их ближе.

Отметим, что в 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4x400 на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. А в 2019-м девушка выиграла бронзовую награду в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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Эффектная блондинка с глазами цвета лазури считается восходящей звездой немецкой легкой атлетики. Шмидт специализируется в беге на короткие дистанции — 200, 400 и 800 метров, а также в эстафете 4×400 метров. Своей главной спортивной целью Алиса считает участие в летних Олимпийских играх в Токио. Девушка мечтает побороться там за медали с другими бегунами.

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Ранее мы сообщали, что украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе.

Марина Бех – прилип песок

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