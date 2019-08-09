"Как такой малыш так прыгнул?!": 13-летний Середа выиграл "серебро" чемпионата Европы

Серебряный прыжок. Фото LEN

Сказка о юных прыгунах в воду продолжается. 13-летний Алексей Середа и 17-летний Олег Сербин завоевали первую в карьере медаль чемпионата Европы. После триумфального (как для дебюта и их возраста) четвертого места на чемпионате мира в Кванджу ребята стали вторыми на домашнем ЧЕ в Киеве в синхроне на вышке. При том, что у украинцев сложность программы не дотягивала до их конкурентов, они проиграли победителям из России Александру Белевцеву и Никите Шлейхеру всего 4 балла: очень помогло качество исполнения.

Позже Олег даже признался: "Мы могли сделать четвертый прыжок почище, и думаю, нам бы хватило". "Бронзовыми" же стали британцы Мэттью Диксон и Ноа Уильямс, уступившие нашим меньше балла.

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"Как такой малыш смог так прыгать?!" — удивился мальчик, идущий с трибун после финала, явно имея в виду Лешу Середу. Хотя сам он на вид еще младше. Кстати, нервы у нашего юного дарования таки не железные, как могло показаться: Середа признался, что предпочитает, чтобы перед прыжком в зале царила тишина. Но дома такой роскоши, конечно, нет. Хотя позже на вопрос, сложно ли после взрослого мира выступать на Европе отрезал: "Нет".

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На 3-метровом трамплине Виктория Кесарь и Елена Федорова остались без наград — 4-е и 9-е места. Чемпионкой стала голландка Инге Янсен. Но поскольку олимпийскую квоту она завоевала еще на чемпионате мира, лицензия на Токио-2020, которая полагалась победительнице, остается вакантной до следующего сезона.

Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

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