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"Как удалить все данные?" ВАДА рассказало о "борьбе" России с допингом

7 сентября, 15:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чиновники продолжают скрывать следы своих деяний вместо того, чтобы покаяться

Российский спорт продолжает находиться под пристальным контролем международных организаций после вскрытия масштабных деяний с запрещенными для спортсменов веществами. Вспомним подробности наказания России за допинг. Чтобы вернуть себе доверие и членство в некоторых федерациях по отдельным видам спорта, россияне должны идти на сотрудничество и отказаться от плохих привычек. Однако с этим у них получается плохо.

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Глава группы допинг-офицеров мировой легкой атлетики (World Athletics) Руне Андерсен рассказал сайту vg.no, что россияне в конце августа заплатили Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) более 12 миллионов долларов штрафа. А также поведал, как его коллеги изучали компьютеры российских функционеров:

"Было удивительно, что российский допинговый скандал зашел так далеко. Все эти подмены допинг-проб, дыры в стене лаборатории в Сочи... WADA, кстати, тогда наняло британское агентство по расследованиям. Мы пошли по их примеру и использовали некоторые наработки в ситуации с российской легкой атлетикой. К примеру, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны у сотрудников федерации. Они думали, что удалили все данные. Но у одного из них на компьютере было удалено все, кроме последнего поискового запроса: "Как удалить все данные?"

Читайте о том, что результаты сборной России на Олимпийских играх в Сочи аннулировали.

Смотрите сюжет о состоянии Национального антидопингового центра Украины в Киеве:

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легкая атлетика Россия данные допинг удаление
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