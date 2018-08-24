Как спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости

Сегодня, 12:01

Наши герои спорта постят в соцсетях патриотические картинки и лозунги

Фото AFP
Фото AFP

Сегодня Украина празднует День Независимости! Известные украинские спортсмены поздравили своих болельщиков и всех жителей страны с государственным праздником. В соцсетях атлеты постят патриотические картинки и лозунги!

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Анна Ризатдинова, Ольга Саладуха, Жан Беленюк

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Сегодня|Спорт

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