"Как я развалил секретную допинг-империю Путина": где читать откровения бежавшего в США россиянина

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, который в январе 2016 года бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства, Григорий Родченков выпустит автобиографическую книгу. Она называется "Дело Родченкова" (The Rodchenkov Affair) и имеет подзаголовок "Как я развалил секретную допинг-империю Путина".

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"Эта книга расскажет полную, не измененную историю, которая стоит за документальным фильмом Брайана Фогеля "Икар", и до сих пор продолжает шокировать мир. Начиная с детства автора, выросшего за железным занавесом, до его первой встречи с допингом в качестве 22-летнего студента-спортсмена в МГУ и последующей карьеры в Олимпийском комитете СССР. Это потрясающе откровенное путешествие показывает прогнившую систему, наполненную порочными людьми, наглым обманом и спорной моралью", – говорится в аннотации к книге.

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Книга опального на родине россиянина объемом 320 страниц поступит в продажу 30 июля. Напомним, что показания Родченкова о подмене допинг-проб привели в частности и к тому, что 9 декабря в Лозанне Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россиюот международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

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