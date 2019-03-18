"Какие ноги!": Анна Бессонова показала соблазнительный шпагат на пляже Флориды
Знаменитая украинская гимнастка прислонилась к пальме и поразила своей растяжкой
Знаменитая украинская гимнастка Анна Бессонова, давно завершившая карьеру, поразила своей растяжкой. 34-летняя красавица на своей странице в Instagram выложила фотографии отдыха на пляже в Майами, где она, выполнив шпагат стоя, прислонилась своими загорелыми стройными ножками к пальме.
Иллюстрация вызвала массу восторгов у подписчиков дважды бронзовой призерки Олимпийских игр.
- Какие ноги!
- Мой идол!
- Королева!
- Круть!
- Ну, даешь!
- Анна, вы прекрасны!
Фото Instagram
Напомним, в прошлом году Анне Бессоновой сделали предложение во время матча НБА. Замуж гимнастку позвал фитнесс-тренер Дмитрий Момот. В перерыве матча Национальной баскетбольной лиги в Майами Анне завязали глаза и сказали, что нужно искать мяч по подсказкам "тепло-холодно". И когда Аня добралась до искомого, то не поверила своим глазам. Вместо мяча там был Дмитрий, который на одном колене держал в руках обручальное кольцо. Бессонова сказала: "Да".
Как сообщалось ранее, гимнаст Игорь Радивилов "прислушался" к Христине Соловий и выиграл две медали Кубка мира.
Также сообщалось, что другой украинский гимнаст – олимпийский чемпион Олег Верняев – попонтовался, проехав с ветерком по столице.
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