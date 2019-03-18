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"Какие ноги!": Анна Бессонова показала соблазнительный шпагат на пляже Флориды

Сегодня, 12:27

Знаменитая украинская гимнастка прислонилась к пальме и поразила своей растяжкой

Анна Бессонова во Флориде
Анна Бессонова во Флориде. Фото: Instagram
"Какие ноги!": Анна Бессонова показала соблазнительный шпагат на пляже Флориды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f70/83a/5c8f7083a290c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f70/83a/5c8f7083a290c.png Другие Знаменитая украинская гимнастка прислонилась к пальме и поразила своей растяжкой

Знаменитая украинская гимнастка Анна Бессонова, давно завершившая карьеру, поразила своей растяжкой. 34-летняя красавица на своей странице в Instagram выложила фотографии отдыха на пляже в Майами, где она, выполнив шпагат стоя, прислонилась своими загорелыми стройными ножками к пальме.

Иллюстрация вызвала массу восторгов у подписчиков дважды бронзовой призерки Олимпийских игр.

  • Какие ноги!
  • Мой идол!
  • Королева!
  • Круть!
  • Ну, даешь!
  • Анна, вы прекрасны!

Фото Instagram

Напомним, в прошлом году Анне Бессоновой сделали предложение во время матча НБА. Замуж гимнастку позвал фитнесс-тренер Дмитрий Момот. В перерыве матча Национальной баскетбольной лиги в Майами Анне завязали глаза и сказали, что нужно искать мяч по подсказкам "тепло-холодно". И когда Аня добралась до искомого, то не поверила своим глазам. Вместо мяча там был Дмитрий, который на одном колене держал в руках обручальное кольцо. Бессонова сказала: "Да".

Как сообщалось ранее, гимнаст Игорь Радивилов "прислушался" к Христине Соловий и выиграл две медали Кубка мира.

Также сообщалось, что другой украинский гимнаст – олимпийский чемпион Олег Верняев – попонтовался, проехав с ветерком по столице.

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Тег гимнастика, Олимпиада-2020, Анна Бессонова

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Сегодня|Спорт

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