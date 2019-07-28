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Калеб Дрессел и Сара Шестрем признаны лучшими пловцами чемпионата мира

28 июля, 20:33

Американский пловец – первый в истории, кому удалось завоевать восемь медалей на одном мировом первенстве

Калеб Дрессел и Сара Шестрем с призами от организаторов
Калеб Дрессел и Сара Шестрем с призами от организаторов. Фото: Getty Images

Американец Калеб Дрессел и шведка Сара Шестрем признаны лучшими пловцами на завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

22-летний Дрессел стал первым пловцом в истории, которому удалось завоевать восемь медалей на одном мировом первенстве (шесть золотых и две серебряные). В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых и две серебряные медали чемпионатов мира. Также Дрессел установил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, помимо этого, он был в составе мужской эстафетной команды США, которая обновила рекорд мира в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем. В активе американского спортсмена две золотые награды Олимпийских игр.

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25-летняя Шестрем является олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем. На прошедшем мировом первенстве она завоевала одну золотую (50 м баттерфляем), две серебряные и две бронзовые медали. Шведке принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем – 24,43 секунды.

Напомним, что в последний день мирового первенства украинец Михаил Романчук выиграл "серебро" на дистанции 1500 метров.

Смотрите, как в Украине встретили команду синхронисток, которая выиграла шесть медалей на чемпионате мира по водным видам спорта:


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Тег плавание, чемпионат мира

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Источник:

ТАСС

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