Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м году

В Новом году пройдут Летние Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу

2020-й пройдет под знаком Олимпийских игр

Главным событием грядущего года в мире спорта, безусловно, будут Олимпийские игры в Токио. В Японии соберутся лучшие представители летних видов. В связи с Олимпиадой многие международные федерации в 2020-м даже решили не проводить чемпионаты мира. А континентальные первенства будут носить преимущественно подготовительный характер. К слову, читайте о том, что ждать украинцам от женской борьбы на Олимпиаде.

Естественно, взоры футбольных болельщиков в течение месяца летом будут прикованы к чемпионату Европы. Сыграет на нем и сборная Украины под руководством Андрея Шевченко.

Календарь спортивных событий на 2020-й год

Январь

1. Хоккей. Зимняя классика НХЛ. "Даллас" – "Нэшвилл"

До 5 января. Молодежный чемпионат мира по хоккею (Чехия)

5-17. Автоспорт. Ралли Дакар (Саудовская Аравия)

9-22. Зимние Юношеские Олимпийские игры (Лозанна, Швейцария)

9-12. Биатлон. Этап Кубка мира в Оберхофе (Германия)

10-26. Гандбол. Чемпионат Европы среди мужчин (Швеция, Австрия, Норвегия)

15-19. Биатлон. Этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия)

20-26. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Грац, Австрия)

20.01-2.02. Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)

25. Хоккей. Матч всех звезд НХЛ (Сент-Луис)

23-26. Биатлон. Этап Кубка мира в Поклюке (Словения)

Февраль

2. Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес (Хайкоу, Китай)

5-8. Теннис. Кубок Федерации. І группа Евро-Африканской зоны (Таллин, Эстония)

8. Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Артем Далакян – Джосбер Перес (Киев)

10-16. Борьба. Чемпионат Европы (Рим, Италия)

13-23. Биатлон. Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве (Италия)

16. Баскетбол. Матч всех звезд НБА (Чикаго)

18, 19, 25, 26. Футбол. Лига чемпионов. Первые матчи 1/8 финала

20 и 27. Футбол. Лига Европы. Матчи 1/16 финала. "Шахтер" – "Бенфика"

22. Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри (Лас-Вегас)

28. Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала.

Март

5-8. Биатлон. Этап Кубка мира в Новем Месте (Чехия)

10, 11, 17, 18. Футбол. Лига чемпионов. Повторные матчи 1/8 финала

12-15. Биатлон. Этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия)

12 и 19. Футбол. Лига Европы. Матчи 1/8 финала

13-15. Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении (Нанкин, Китай)

14. Футбол. Чемпионат Украины. Окончание первого этапа

15. Формула 1. Старт сезона. Гран-при Австралии (Мельбурн)

16-22. Фигурное катание. Чемпионат мира (Монреаль, Канада)

20. Футбол. Лига чемпионов и Лига Европы. Жеребьевка всех оставшихся стадий плей-офф

20-22. Биатлон. Этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия)

26, 31. Футбол. Стыковые матчи Евро-2020.

Апрель

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4. Хоккей. Завершение регулярного чемпионата НХЛ

7-8, 14-15. Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

9 и 16. Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

11 (ориентировочно). Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

15. Баскетбол. Завершение регулярного чемпионата НБА

27.04-3.05. Хоккей. Чемпионат мира в дивизионе IB с участием сборной Украины (Польша, Катовице)

28, 29. Футбол. Лига чемпионов. Первые матчи 1/2 финала

30. Футбол. Лига Европы. Первые матчи 1/2 финала

Май

1-3. Дзюдо. ЧемпионатЕвропы (Прага, Чехия)

1-17. Хоккей. Чемпионат мира в высшем дивизионе (Швейцария)

5, 6. Футбол. Лига чемпионов. Повторные матчи 1/2 финала

7. Футбол. Лига Европы. Повторные матчи 1/2 финала

24.05-7.06. Теннис. Открытый чемпионат Франции (Париж)

27. Футбол. Лига Европы. Финал (Гданьск, Польша)

30. Футбол. Лига чемпионов. Финал (Стамбул, Турция)

Июнь

12.06-12.07. Футбол. Чемпионат Европы (12 городов)

14.06. Футбол. Евро-2020. Нидерланды – Украина (Амстердам)

12.06-12.07. Футбол. Кубок Америки (Аргентина, Колумбия)

16-21. Фехтование. Чемпионат Европы (Минск, Беларусь)

18.06. Футбол. Евро-2020. Матч Украины, соперник неизвестен (Бухарест, Румыния)

22.06. Футбол. Евро-2020. Украина – Австрия (Бухарест)

25. Баскетбол. Драфт НБА

26-27. Хоккей. Драфт НХЛ

29.06-12.07. Теннис. Уимблдонский турнир (Англия)

Июль

24.07-9.08. Летние Олимпийские игры (Токио, Япония)

Август

16-23. Академическая гребля. Чемпионат мира (Блед, Словения)

26-30. Легкая атлетика. Чемпионат Европы (Париж, Франция)

25.08-6.09. Паралимпийские игры (Токио)

31.08-13.09. Теннис. Открытый чемпионат США (Нью-Йорк)

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Сентябрь

12.09-4.10. Футзал. Чемпионат мира (Литва)

Октябрь

26.10-2.11. Теннис. Итоговый турнир WTA (Шенчжень, Китай)

Ноябрь

8-15. Теннис. Итоговый турнир АТР (Лондон, Англия)

29. Формула 1. Окончание сезона. Гран-при Абу-Даби (ОАЭ)

30.11-6.12. Биатлон. Этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция)

Декабрь

1-6 (ориентировочно). Плавание. Чемпионат мира на "короткой воде" (ОАЭ)

4-20. Гандбол. Чемпионат Европы среди женщин (Дания, Норвегия)

7-13. Биатлон. Этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия)

14-20. Биатлон. Этап Кубка мира в Анси (Франция)

Смотрите сюжет о завершении предыдущих Олимпийских игр в Южной Корее-2018

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