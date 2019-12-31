Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м году

Главным событием грядущего года в мире спорта, безусловно, будут Олимпийские игры в Токио. В Японии соберутся лучшие представители летних видов. В связи с Олимпиадой многие международные федерации в 2020-м даже решили не проводить чемпионаты мира. А континентальные первенства будут носить преимущественно подготовительный характер. К слову, читайте о том, что ждать украинцам от женской борьбы на Олимпиаде.
Естественно, взоры футбольных болельщиков в течение месяца летом будут прикованы к чемпионату Европы. Сыграет на нем и сборная Украины под руководством Андрея Шевченко.
Календарь спортивных событий на 2020-й год
Январь
1. Хоккей. Зимняя классика НХЛ. "Даллас" – "Нэшвилл"
До 5 января. Молодежный чемпионат мира по хоккею (Чехия)
5-17. Автоспорт. Ралли Дакар (Саудовская Аравия)
9-22. Зимние Юношеские Олимпийские игры (Лозанна, Швейцария)
9-12. Биатлон. Этап Кубка мира в Оберхофе (Германия)
10-26. Гандбол. Чемпионат Европы среди мужчин (Швеция, Австрия, Норвегия)
15-19. Биатлон. Этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия)
20-26. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Грац, Австрия)
20.01-2.02. Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)
25. Хоккей. Матч всех звезд НХЛ (Сент-Луис)
23-26. Биатлон. Этап Кубка мира в Поклюке (Словения)
Февраль
2. Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес (Хайкоу, Китай)
5-8. Теннис. Кубок Федерации. І группа Евро-Африканской зоны (Таллин, Эстония)
8. Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Артем Далакян – Джосбер Перес (Киев)
10-16. Борьба. Чемпионат Европы (Рим, Италия)
13-23. Биатлон. Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве (Италия)
16. Баскетбол. Матч всех звезд НБА (Чикаго)
18, 19, 25, 26. Футбол. Лига чемпионов. Первые матчи 1/8 финала
20 и 27. Футбол. Лига Европы. Матчи 1/16 финала. "Шахтер" – "Бенфика"
22. Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри (Лас-Вегас)
28. Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала.
Март
5-8. Биатлон. Этап Кубка мира в Новем Месте (Чехия)
10, 11, 17, 18. Футбол. Лига чемпионов. Повторные матчи 1/8 финала
12-15. Биатлон. Этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия)
12 и 19. Футбол. Лига Европы. Матчи 1/8 финала
13-15. Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении (Нанкин, Китай)
14. Футбол. Чемпионат Украины. Окончание первого этапа
15. Формула 1. Старт сезона. Гран-при Австралии (Мельбурн)
16-22. Фигурное катание. Чемпионат мира (Монреаль, Канада)
20. Футбол. Лига чемпионов и Лига Европы. Жеребьевка всех оставшихся стадий плей-офф
20-22. Биатлон. Этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия)
26, 31. Футбол. Стыковые матчи Евро-2020.
Апрель
4. Хоккей. Завершение регулярного чемпионата НХЛ
7-8, 14-15. Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
9 и 16. Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
11 (ориентировочно). Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Василий Ломаченко – Теофимо Лопес
15. Баскетбол. Завершение регулярного чемпионата НБА
27.04-3.05. Хоккей. Чемпионат мира в дивизионе IB с участием сборной Украины (Польша, Катовице)
28, 29. Футбол. Лига чемпионов. Первые матчи 1/2 финала
30. Футбол. Лига Европы. Первые матчи 1/2 финала
Май
1-3. Дзюдо. ЧемпионатЕвропы (Прага, Чехия)
1-17. Хоккей. Чемпионат мира в высшем дивизионе (Швейцария)
5, 6. Футбол. Лига чемпионов. Повторные матчи 1/2 финала
7. Футбол. Лига Европы. Повторные матчи 1/2 финала
24.05-7.06. Теннис. Открытый чемпионат Франции (Париж)
27. Футбол. Лига Европы. Финал (Гданьск, Польша)
30. Футбол. Лига чемпионов. Финал (Стамбул, Турция)
Июнь
12.06-12.07. Футбол. Чемпионат Европы (12 городов)
14.06. Футбол. Евро-2020. Нидерланды – Украина (Амстердам)
12.06-12.07. Футбол. Кубок Америки (Аргентина, Колумбия)
16-21. Фехтование. Чемпионат Европы (Минск, Беларусь)
18.06. Футбол. Евро-2020. Матч Украины, соперник неизвестен (Бухарест, Румыния)
22.06. Футбол. Евро-2020. Украина – Австрия (Бухарест)
25. Баскетбол. Драфт НБА
26-27. Хоккей. Драфт НХЛ
29.06-12.07. Теннис. Уимблдонский турнир (Англия)
Июль
24.07-9.08. Летние Олимпийские игры (Токио, Япония)
Август
16-23. Академическая гребля. Чемпионат мира (Блед, Словения)
26-30. Легкая атлетика. Чемпионат Европы (Париж, Франция)
25.08-6.09. Паралимпийские игры (Токио)
31.08-13.09. Теннис. Открытый чемпионат США (Нью-Йорк)
Сентябрь
12.09-4.10. Футзал. Чемпионат мира (Литва)
Октябрь
26.10-2.11. Теннис. Итоговый турнир WTA (Шенчжень, Китай)
Ноябрь
8-15. Теннис. Итоговый турнир АТР (Лондон, Англия)
29. Формула 1. Окончание сезона. Гран-при Абу-Даби (ОАЭ)
30.11-6.12. Биатлон. Этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция)
Декабрь
1-6 (ориентировочно). Плавание. Чемпионат мира на "короткой воде" (ОАЭ)
4-20. Гандбол. Чемпионат Европы среди женщин (Дания, Норвегия)
7-13. Биатлон. Этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия)
14-20. Биатлон. Этап Кубка мира в Анси (Франция)
Смотрите сюжет о завершении предыдущих Олимпийских игр в Южной Корее-2018
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