Карлсен и Каруана никак не могут победить в чемпионском матче

В Лондоне состоялась третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом Фабиано Каруаной (США). Она завершилась вничью на 49-м ходу. Белыми фигурами играл Каруана. Счет по итогам трех первых партий равный – 1,5:1,5.

½-½ in 49 moves (same as Game 2)! @MagnusCarlsen again gets chances to press on the black side of the Sicilian Defense against @FabianoCaruana!



#CarlsenCaruana



Play through the game https://t.co/CMXFuuGNc3 pic.twitter.com/xCbuVLm8Y7