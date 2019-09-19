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"Кармен" с булавами: юная украинка выиграла медаль чемпионата мира

19 сентября, 21:00

Гимнастка Влада Никольченко завоевала бронзу мирового первенства

Влада Никольченко

Влада Никольченко / Фото: Getty Images

16-летняя украинка Влада Никольченко впервые в карьере выиграла медаль чемпионата мира. Сегодня в Баку наша спортсменка под композицию из "Кармен" заняла третье место в упражнении с булавами. Чемпионкой мира стала россиянка Дина Аверина, второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам.

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Надо сказать, что булавы – "конек" Никольченко. Ранее она выигрывала с ними бронзовые награды на чемпионате Европы и Европейских играх. Кстати, европейское первенство в этом году также проходило в Баку.

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Как мы писали ранее, украинский гимнаст признался, что новый тренер обзывал его матом. Петр Пахнюк после выступления за Азербайджан откровенно рассказал о "серебре" Европы и гопаке после медали.

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Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Александра Семенова гимнастика

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художественная гимнастика чемпионат мира Влада Никольченко

Источник: Сегодня|Спорт

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