"Кармен" с булавами: юная украинка выиграла медаль чемпионата мира

Влада Никольченко / Фото: Getty Images

16-летняя украинка Влада Никольченко впервые в карьере выиграла медаль чемпионата мира. Сегодня в Баку наша спортсменка под композицию из "Кармен" заняла третье место в упражнении с булавами. Чемпионкой мира стала россиянка Дина Аверина, второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам.

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Надо сказать, что булавы – "конек" Никольченко. Ранее она выигрывала с ними бронзовые награды на чемпионате Европы и Европейских играх. Кстати, европейское первенство в этом году также проходило в Баку.

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Как мы писали ранее, украинский гимнаст признался, что новый тренер обзывал его матом. Петр Пахнюк после выступления за Азербайджан откровенно рассказал о "серебре" Европы и гопаке после медали.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Александра Семенова гимнастика

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