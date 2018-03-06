"Катя все 400 метров пробежала в шлепке!": как у Украины отобрали медаль чемпионата мира

Сегодня, 09:37

Нашей эстафетной команде вначале дали, а затем отобрали медаль в результате протеста британской сборной

Наши два часа &quot;бронзовые&quot;. Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Яна Качур (запасная), Анна Рыжикова, Анастасия Брызгина. Фото ФЛАУ
Наши два часа "бронзовые". Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Яна Качур (запасная), Анна Рыжикова, Анастасия Брызгина. Фото ФЛАУ

На зальном чемпионате мира по легкой атлетике странная история получилась с нашей "бронзой". То есть, не нашей. В эстафете 4х400 украинки финишировали пятыми. Но дисквалифицируют Ямайку, потом Великобританию – и мы уже третьи. Причем Британию наказали за то, что Ханна Уильямс наступила на шиповок нашей Катерине Климюк. И вот, имеем единственную медаль Украины на этом чемпионате мира.

Но – нет. После протеста Великобритании дисквалификацию с хозяев – а чемпионат проходил в Бирмингеме – снимают. У них снова "бронза", а нас сдвигают на четвертое место.

В видео забега эпизод с шиповком не попал. Возможно, британка наступила на шиповок уже после передачи своего второго этапа эстафеты, и это не повлияло на результат?

"Нет-нет. Они стояли на приеме палочки, британка стояла за Катей и наступила ей на пятку, шиповок сполз и как бы завернулся под пятку – получилось что-то вроде шлепка. Катя в этом "шлепке" пробежала все 400 метров. Конечно, это повлияло на результат!" – сказала "Сегодня" пресс-атташе нашей федерации Ольга Николаенко.

Кстати, в финал наши девочки вышли с третьим временем, были быстрее британок...

"Изначально рефери удовлетворили наш протест, – говорит Николаенко. – Но в легкой атлетике разрешено подавать протест на протест. Британцы это сделали. Его удовлетворили и медаль опять от нас ушла. Нашим сказали: ну да, нарушение было. Но, мол, так иногда бывает".

"Наши боролись за девочек не меньше двух часов, но выиграть у британцев, еще и на их территории очень сложно. Многие были удивлены, что наш протест даже в первой инстанции удовлетворили"

Сама Катерина Климюк так прокомментировала инцидент: "Думаю, это было нечаянно ... По крайней мере, если бы я так сделала, то точно не намеренно. Но кто знает тех британок. Принимала палочку от Тани и почувствовала, что меня кто-то разул. Я бежала первые сто метров и не могла понять: "Что? Меня действительно кто-то разул ?! Я бегу с половиной шиповка?!!" А вторую половину дистанции уже думала над тем, что с ним делать: сбросить или подходить в нем. Все 400 метров держала пальцами ноги тот шиповок. Так и добежала".
легкая атлетика, чемпионат мира

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Автор:

Пономаренко Алексей

Источник:

Сегодня|Спорт

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