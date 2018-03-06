"Катя все 400 метров пробежала в шлепке!": как у Украины отобрали медаль чемпионата мира

На зальном чемпионате мира по легкой атлетике странная история получилась с нашей "бронзой". То есть, не нашей. В эстафете 4х400 украинки финишировали пятыми. Но дисквалифицируют Ямайку, потом Великобританию – и мы уже третьи. Причем Британию наказали за то, что Ханна Уильямс наступила на шиповок нашей Катерине Климюк. И вот, имеем единственную медаль Украины на этом чемпионате мира.

Но – нет. После протеста Великобритании дисквалификацию с хозяев – а чемпионат проходил в Бирмингеме – снимают. У них снова "бронза", а нас сдвигают на четвертое место.

В видео забега эпизод с шиповком не попал. Возможно, британка наступила на шиповок уже после передачи своего второго этапа эстафеты, и это не повлияло на результат?

"Нет-нет. Они стояли на приеме палочки, британка стояла за Катей и наступила ей на пятку, шиповок сполз и как бы завернулся под пятку – получилось что-то вроде шлепка. Катя в этом "шлепке" пробежала все 400 метров. Конечно, это повлияло на результат!" – сказала "Сегодня" пресс-атташе нашей федерации Ольга Николаенко.

Кстати, в финал наши девочки вышли с третьим временем, были быстрее британок...

"Изначально рефери удовлетворили наш протест, – говорит Николаенко. – Но в легкой атлетике разрешено подавать протест на протест. Британцы это сделали. Его удовлетворили и медаль опять от нас ушла. Нашим сказали: ну да, нарушение было. Но, мол, так иногда бывает".

"Наши боролись за девочек не меньше двух часов, но выиграть у британцев, еще и на их территории очень сложно. Многие были удивлены, что наш протест даже в первой инстанции удовлетворили"

Сама Катерина Климюк так прокомментировала инцидент: "Думаю, это было нечаянно ... По крайней мере, если бы я так сделала, то точно не намеренно. Но кто знает тех британок. Принимала палочку от Тани и почувствовала, что меня кто-то разул. Я бежала первые сто метров и не могла понять: "Что? Меня действительно кто-то разул ?! Я бегу с половиной шиповка?!!" А вторую половину дистанции уже думала над тем, что с ним делать: сбросить или подходить в нем. Все 400 метров держала пальцами ноги тот шиповок. Так и добежала".