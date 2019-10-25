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"Каждый день ходила бы по магазинам, было бы за что": признание нашей звезды биатлона Вали Семеренко

25 октября, 19:28

Украинка также рассказала об апрельском "отпуске" в больнице

Валентина Семеренко

Валентина Семеренко / Фото: biathlon.com.ua

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Лидер сборной Украины по биатлону, олимпийская чемпионка 2014 года Валентина Семеренко призналась, что ее можно назвать шопоголиком. Ранее мы рассказывали о первой победе сезона: Семеренко выиграла "золото" ЧМ по биатлону!

"Каждый день бы ходила по магазинам, было бы за что покупать, – смеется Валентина. – Когда мы на сборах выезжаем в город, то посещение торгового центра – это обязательная программа. И дома я хожу по магазинам, слежу за модой. Я это очень люблю".

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Также чемпионка мира-2015 в масс-старте рассказала, что носит, помимо сине-желтой формы из олимпийской коллекции: "У меня очень много одежды других цветов: серого, черного, красного, розового. Я люблю качественные вещи, которые долго носятся и легко стираются. А так как мы постоянно ходим на сборах в олимпийской коллекции, она нам немножко надоедает, мы же девушки. Хочется разнообразия". Также мы писали, что украинский чемпион мира по биатлону второй раз станет папой.

Также Валентина заметила, что свой отпуск в апреле провела на больничной койке, но афишировать подробности не стала: "Были определенные обстоятельства, я не хочу о них говорить, знают близкие люди и президент Федерации, мы не хотим к этому возвращаться. Сейчас все хорошо".

Ранее мы рассказывали, что красотка Белодед взяла"золото" на турнире Grand Slam. А норвежская биатлонисткаупала лицом в навоз и отравилась.

Смотрите, как Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону

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биатлон Валя Семеренко биатлонистка чемпионка мира

Источник: isport.ua

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