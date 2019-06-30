Казус на Европейских играх: некому передать флаг соревнований

Следующий хозяин Игр отказывается проводить соревнования

Фото: AFP

Сегодня в Минске проходит торжественная церемония закрытия Европейских игр-2019 года. Традиционно для таких мероприятий в программу включают передачу флага Европейского олимпийского комитета (ЕОК) как символ передачи эстафеты следующему городу-хозяину игр. Но в этот раз ситуация сложилась по-другому.

Как сообщил на встрече с журналистами начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич, передачи эстафеты Европейских игр от Минска Кракову не будет. Ранее мэр Кракова заявил, что город не хочет проводить Игры

"Элемента с передачей не будет. Флаг ЕОК будет просто спущен", – отметил Хомич.

Изначально заявку на проведение Европейских игр-2023 подавал Катовице, но позже был заменен на Краков. В итоге польский город выиграл конкурс без заявки.

На Европейских играх-2019 на счету украинцев 51 медаль, 16 из которых золотые, 17 – серебряных и 18 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место. Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске.

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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