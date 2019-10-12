Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском беге

Элиуд Кипчоге / Фото: Reuters

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Кенийский бегун Элиуд Кипчоге вошел в историю как первый человек, который пробежал марафон меньше, чем за два часа. Ранее мы писали, что россиянка, оставившая украинку Магучих без "золота" ЧМ, пошла войной на власть своей страны.

34-летний атлет преодолел дистанцию 42 километра и 195 метров за 1:59:40. Данный рекорд не был зафиксирован из-за того, что забег проходил не в рамках соревнований.

В настоящее мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39, был установлен на Берлинском марафоне в 2018 году.

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Как мы писали ранее, фанаты назвали самую красивую легкоатлетку Украины на ЧМ в Катаре. По результатам опроса на сайте Segodnya.ua, огненная девушка с шестом Марина Килипко опередила высотницу Юлию Левченко и барьеристку Анну Рыжикову.

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