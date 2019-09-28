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Кенийская бегунья выиграла золото в марафоне на чемпионате мира: украинка сошла с дистанции

28 сентября, 11:10

Рут Чепнгетич стала обладательницей золотой медали в женском марафоне

Рут Чепнгетич

Рут Чепнгетич / Фото: Instagram

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На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран первый комплект медалей. В марафоне победу с результатом 2:32:43 одержала кенийка Рут Чепнгетич.

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Второе место заняла представительница Бахрейна Роуз Челимо. Замкнула тройку призеров Хелалия Йоханесс из Намибии.

1. Рут Чепнгетич (Кения) — 2:32:43

2. Роуз Челимо (Бахрейн) — 2:33:46

3. Хелалия Йоханесс (Намибия) — 2:34:15

По данным Международной ассоциации федераций легкой атлетики, 23 из 68 спортсменов не смогли финишировать.

Среди них оказалась и представительница из Украины – Александра Шафар. Наша спортсменка не смогла продолжить борьбу и сошла с дистанции после 10 километров.

Ранее мы рассказывал, что серебряная призерша чемпионата мира в Лондоне-2017 Юлия Левченко вышла в финал мирового первенства по легкой атлетике в Дохе и призналась, что условия в Катаре для выступлений далеко не лучшие.

Отметим, что квалификацию в прыжках в высоту на чемпионате мира-2019 в Катаре успешно прошли две украинки. Самая молодая победительница в истории Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих с большим запасом покорила планку на нормативной отметке 1,94 м, тогда как Юлии Левченко для попадания в финал хватило и 1,92 м. Увы, третья украинка, Ирина Геращенко, ограничилась результатом 1,85 м и не смогла попасть в число 12 финалисток, хотя не так давно успешно прыгала под два метра.

Юлия Левченко

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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чемпионат мира легкая атлетика Рут Чепнгетич

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