Пэббл, скип, свип! Все, что нужно знать об экзотическом керлинге в Украине

Уникальные камни Шотландии, загадочные пэбблы, ледовый "дом", запас сил на три часа и секунды, которые знают все

Никита Величко. В свои 17 лет имеет хорошую соревновательную историю и мечтает выиграть чемпионат мира. Фото: Сергей Ревера

Пэббл, скип, свип! Все, что нужно знать об экзотическом керлинге в Украине Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c1/0e7/5c88c10e7b596.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c1/0e7/5c88c10e7b596.jpg 2019-03-13T10:37:00+02:00 Другие Уникальные камни Шотландии, загадочные пэбблы, ледовый "дом", запас сил на три часа и секунды, которые знают все

В начале марта мы побывали на первой совместной тренировке мужской команды Украины по керлингу в броварском "Терминале". Ее основой стали трое бывших хоккеистов — Александр Ивлев, его сын Глеб Ивлев и экс-капитан национальной сборной Александр Победоносцев. А роль скипа, и по совместительству пока и играющего тренера, досталась имеющему пятилетний опыт керлинга Никите Величко, у которого в свои 17 уже хорошая соревновательная история. Правда, за границей. Запасной в команде тоже экс-хоккеист Артем Неверов. Ребята только начинают, но в этом сезоне они планируют сыграть первый клубный турнир. А уже в следующем целятся поучаствовать в чемпионате Европы в группе С. В будущем настроены стать чемпионами мира. При самых радужных раскладах, если каждый год выходить из текущей группы в следующую, они попадут на мир не раньше, чем через четыре года. Но мотивация — сильная вещь.

КАМНИ. Пока мы наблюдали за тем, как под надзором юного Никиты опытные хоккеисты осваивают новый вид, функционеры федерации рассказали нам о всех тонкостях еще экзотического для Украины керлинга и особенностях его развития в нашей стране. Так камни, которые веками добываются в одном месторождении в Шотландии и очередь за которыми растянулась на 20 лет вперед, должны храниться на льду. Но у нас такой возможности нет, так как лед арендованный. Поэтому без малого 20-килограммовые камни после тренировок заносятся в помещение, а потом выносятся обратно. В таком случае перед игрой они должны пролежать на льду в идеале час, ну или хотя бы полчаса, чтобы охладиться, набрать нужную температуру и хорошо скользить. Неохлажденными играть нельзя — топят лед. Стоимость одного нового комплекта из 16 камней — приблизительно 16 000 долларов. Нам камни предоставила Всемирная федерация керлинга. Они не новые, но отреставрированы на заводе, которых их производит.

ЛЕД. При подготовке льда сначала обязательно вмораживают колодки, от которых при броске отталкивается игрок. На лед наносятся пупырышки — пэбблы. Они замерзают на льду и поверхность становится более скользкой. А при натирании щеткой такой ледяной поверхности дистанцию, которую проходит камень, можно увеличить до трех метров. Украинец Евгений Стадник, который тренируется в США, рассказывал, что у себя в клубе играет на настоящем керлинговом льду. Поехал на соревнования в клуб, который находится на хоккейной арене. Он начал отпускать камни, а они останавливались в середине площадки. "То есть на обычном льду мне нужно приложить вдвое больше усилий, чтобы камень зашел в дом", — говорил Женя.

Первое, что учат — держать на льду баланс. И его нельзя достигнуть, опираясь на камень или щетку. Только за счет ног. В идеале спортсмены должны уметь выезжать без камня и щетки. На начальном этапе многие делают ошибку, пытаясь опереться на что-то повыше. Но когда игрок отпускает камень, точка опоры теряется. Отсюда падения.

"Пиковая нагрузка, пока камень идет с одного конца площадки в другой, то есть пульс, составляет 180 ударов в минуту, — рассказала ответственный секретарь Федерации Наталья Менжега. — Это достаточно высокая нагрузка, учитывая, что в каждом энде у команды 8 бросков, а эндов — 10. Спортсмены прилично устают. Чаще всего на стадии группового раунда соревнований у керлингистов бывает по две игры в день. В среднем игра длится 2,45—3 часа. За день на площадке спортсмен может провести 6 часов. А за игру можно потерять до 4 кг".

Интересно, что в керлинге такого понятия, как сборная нет. На национальном чемпионате отбор проходят сыгранные команды – игроки психологически подходят друг другу. И на международные соревнования едет та команда, которая выиграла отбор. Например, у канадок отбор к чемпионату мира выиграла не команда, которая была лидером очень долгое время. Там есть Рейчел Хоман, представляющая Онтарио — чемпионка мира, которая и на Олимпиаде играла. Но победила команда Челси Кэри из провинции Альберта. Вообще в Канаде 970 керлинговых центров.

НАШИ РЕАЛИИ. А с чего же началось возрождение керлинга в Украине? "В предыдущем олимпийском цикле Украина инициировала подачу заявки на проведение зимней Олимпиады Львов-2022, – говорит Наталия. – И как команда от принимающего Национального Олимпийского Комитета, если бы она получила их, должна была бы представить в керлинге хотя бы две команды — мужскую и женскую. По правилам страна-хозяйка обязательно квалифицируется. В 2013 году ситуация с керлингом была крайне сложная, и нам предстояло приложить немало усилий для исправления этой ситуации. От заявки вскоре пришлось отказаться, а керлинг остался. Все что есть сейчас — наша работа. Мы порядка двух лет вели переговоры со Всемирной Федерацией, нарабатывали базу для сотрудничества, убеждали в серьезности наших планов развития. Мы получили четыре комплекта камней, щетки, слайдеры, измерители. В общем все оборудование, которое позволяет хотя бы начать заниматься керлингом.

Да, на данный момент нет специализированного катка, но мы хотя бы можем на обычной ледовой арене показать азы этого вида. Не все же сразу придут и станут профи. Но кто хочет, может прийти и просто попробовать. А до декабря 2017-го этого не было вообще. Хотя в федерацию звонили люди и спрашивали, а где можно поиграть? А нигде. Зато теперь есть оборудование, и некоторые уже хотят играть на настоящем льду для керлинга. Но это уже следующий проект-вызов. Ведь одно дело построить, другое — содержать, наполнять, привлекать, удерживать. Керлинг не может существовать только как профивид. Должен быть и массовый спорт, и какая-то коммерческая составляющая, корпоративы, праздники. Как показывает тот же эстонский опыт, они существуют и обновляют свое оборудование только благодаря коммерческим мероприятиям — корпоративы, платные занятия, лиги, турниры. Они сами признают: если бы мы уперлись только в профиспорт, то давно закончились. Например, в прошлом году они купили настоящие керлинговые ботинки, потратив на это часть своей прибыли. Человек приходит играть к ним в клуб и надевает не слайдер, как у нас, а настоящие керлинговые ботинки своего размера. Они купили установку для дистилляции воды, которую используют для подготовки льда. Так как лед для керлинга технологически другой — из очищенной воды. Тут есть и экономическое обоснование — за счет минимального содержания примесей потребляется меньше электроэнергии. И меньше затрат при поддержании нужной температуры льда.

Мир в миксте: исторический дебют с Японией

Пока наша мужская команда делает только первые шаги на пути к чемпионату мира, тандем в составе Евгения Стадника и Елены Паздерской в конце апреля впервые сыграет на ЧМ среди смешанных пар. Ребята — украинцы, но живут и тренируются в США. В преддверии чемпионата тренировки стали интенсивнее — выходят на лед каждый день.

"Женя был здесь в Киеве, набрал меня, предложил встретиться, а потом при встрече сказал, что занимается керлингом у себя в Нью-Джерси и хотел бы на каком-то чемпионате представлять Украину, — поведала о том, как Евгений попал в сборную ответственный секретарь ВФК Наталья Менжега. — Понятное дело, что еще трех украинцев сложно было найти, поэтому решили попробовать найти девушку и сформировать смешанную пару. И по счастливой случайности в том же городе нашлась Елена, которая бегает Spartan race (дистанция с препятствиями от 5 до 42 км. — Авт.). За счет того, что она занимается спортом, ей было легче адаптироваться к керлингу. Ребята вместе тренируются около года, а еще с прошлого сезона начали участвовать в местных соревнованиях. Предпоследний их турнир — турнир американской лиги, объединяющий порядка 60 керлинг-клубов и 4000 игроков. Две встречи выиграли, две — уступили. Они даже играли против команды своих бывших инструкторов, проигрывали 0:6, отыгрались и уступили только в экстра-энде. Сейчас ребятам помогает тренер, который является главой их клуба – Марк Муни, плюс еще один тренер, который полностью координирует этот проект — от подготовки ребят, составления графика тренировок и до изготовления формы. Это Дин Рот. Оба тренера работают на добровольных началах. Для них проплачивается только проживание во время турнира. Для нашей пары чемпионат мира станет первым опытом, когда они будут играть с мастодонтами керлинга".

На чемпионате мира мы попали в очень сильную группу из восьми команд с Канадой, Швецией, Данией, Беларусью, Гонконгом, Японией и Румынией. Начинаем 20 апреля — с японцами. "Мы надеемся на то, что новичкам везет. Бац, и выйдут из группы", — шутят в нашей федерации керлинга. На самом деле, говорят, ребятам можно не сильно заморачиваться насчет результата, а просто получать удовольствие от того, что находишься на одной дороже с лучшими. Надо просто выйти и сделать лучшее из того, что можешь.

"Но ребята очень хотят играть, — подчеркивает Наталья. — И для Жени, и для Лены это просто мечта. Он пришел в керлинг, потому что у него керлинг-клуб практически через дорогу от дома. От нежелания проводить вечера скучно и банально пошел записался в клуб. А там такая система: ты покупаешь абонемент в Лигу определенного дня недели. То есть, по понедельникам играют одни команды, по вторникам — другие и так далее. Но если ты по какой-то причине не можешь прийти играть свой день, то сам должен найти замену. И Женя стал вот такой заменой игрокам, которым приходилось пропускать свои дни. И вместо своей, допустим, какой-то воскресной лиги был в клубе чуть ли не каждый день. И за прошлый сезон сыграл более 100 игр. Начал жить на льду (улыбается). К слову, в керлинге есть правило, и у Жени в клубе это правило соблюдается: если встречаются две команды, то выигравшая должна угостить выпивкой проигравшую. И традиционно это виски. Поэтому обе команды приходят в клуб с какой-то домашней едой. То есть, такое взрослое развлечение. Ты вроде и спортом позанимался, и пообщался. Керлинг очень компанейский вид спорта и досуга. В нем нет такого, что нужно выиграть любой ценой, нарушить правила. Есть такое понятие, как дух керлинга. И даже если кто-то нарушил правила, а соперник не увидел, игрок должен признаться сам".

17-летний кэп – о шахматах на льду

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— Откуда любовь к керлингу?

— Смотрел Олимпийские игры, видел соревнования случайно по телевизору. Начинал за границей, играю уже четыре года.

— Чем цепляет? Кажется, что игра не очень динамичная.

— Это так кажется. Когда смотришь, иногда бывает скучновато, кажется, что это легко и делать там нечего. Люди меняют точку зрения, когда приходят играть сами. Это азартная игра. Кто-то сравнивает это с шахматами на льду. Но в шахматах, как вы не походите, фигура все равно будет стоять в клетке. Здесь немножко поехал левее, отпустил камень слабее или переборщил с броском, камень уже пошел не туда, и приходится менять стратегию.

— Помните первые соревнования?

— Не все понятно было. Когда только начинали, еще не знали какой-то терминологии. Я уже через месяц играл на соревнованиях, не в первом составе, но это опыт. Проиграли, конечно, все (смеется). И с большим счетом: по 1:14, 2:14, в дом не попадали. Сейчас мне 17. Получается, первые соревнования были лет в 13—14.

— Достаточно юный возраст. Для керлинга это нормально?

— В керлинг желательно приходить в 13—14 лет. Это уже более сознательный возраст. Ограничений по возрасту нет никаких. В странах, где керлинг более развит, — в Канаде, Швеции — есть камни, которые весят вполовину меньше, — 10 кг. Детям его легче толкать. Поэтому там с 8 лет учат играть.

— А в 40 лет?

— Можно и в 40. Есть дисциплина "сениоры".

— Какая должна быть физическая подготовка?

— Как и в любом другом виде спорта, должна быть ОФП. В керлинге задействованы все группы мышц. Когда выкатываетесь из колодки, напряжение идет на ноги, руки. Когда свипуете, задействуются пресс и ноги. Ну, и голова: думаете всю игру, что и как делать. Если капитан, так точно. Он, конечно, слушает команду, но принимает решения сам.

— Личных камней уже нет?

— Личный инвентарь — это щетка, ботинки, штаны, униформа, перчатки, секундомер. Камни на любой арене есть свои.

— Какие особенности обуви?

— Некоторые люди думают, что мы катаемся на коньках! У нас обувь со скользящей поверхностью — слайдером. Он только на одной ноге, на которой едешь. Есть еще вариант: к своим кроссовкам приделать слайдер.

— Какие бывают травмы?

— Растяжения — самые распространенные. Неправильно сел — ушиб. Помню, канадскому игроку Брэду Гушу прилетел камень в ногу, и он упал ключицей прямо на него — лежал в больнице. По неосторожности можно поскользнуться, но глобальных травм, которые надолго выводят из строя, нет.

— Насколько это дорогой вид спорта?

— Недорогой. Когда приходите на первую тренировку, вам выдают щетку, камни, слайдер. От вас требуется только спортивный костюм и плата за тренировку — она везде разная. А если хотите заниматься профессионально, то кто-то за свои деньги покупает экипировку, у кого-то есть спонсоры. Минимальная стоит 300—500 долларов.

— Сколько нужно тренироваться, чтобы вырасти в игрока международных турниров?

— Достаточно двух тренировок в день. В неделю — 3—4 тренировки на льду, две — ОФП. Утром сделать зарядку, а днем пойти в зал или на площадке на улице потренироваться. В свое время я пришел тренироваться в марте, и в мае у меня уже было третье место на городских соревнованиях.

— Керлинг может быть профессией?

— В Канаде, например, человек может лечить зубы или быть официантом, и быть мировой звездой керлинга. В некоторых странах попадают в команды, ездят на коммерческие турниры и зарабатывают там деньги. Если куда-то отбираются и представляют страну, то тоже получают деньги.

— Какие цели ставите?

— Выиграть Олимпиаду, стать чемпионами мира неоднократно. Но на пока мы планируем до завершения сезона, к концу мая, съездить на турнир. Чтобы не входить в следующий сезон в сентябре, не зная ничего.

— Ребята — бывшие хоккеисты, щетку держат как клюшку. С какими еще нюансами сталкиваетесь в подготовке?

— До этого общались дистанционно: они отправляли видео, я что-то писал. Нужно отучивать от того, чтобы бросали камни и говорили, что это шайбы (смеется). Терминология со временем придет.

— Потенциал вы видите?

— Да, определенно. Сегодня, правда, не было одного игрока: у него день рождения. Я с ним еще лично не знаком.

— Как вы себя чувствуете в роли тренера?

— Не могу сказать, что я прям тренер. Парни профессионалы в физической подготовке и вопросах занятий вне льда. Просто так получилось, что я оказался самым опытным в плане льда. Я с ними наравне, скажем так, играющий тренер. А когда моего опыта станет мало, пригласим тренера.

— Видела, что вы сами готовили лед.

— Обычно есть работники, заливающие лед, — айсмейкеры. Подготовка льда отличается от хоккейной. Просто здесь нет квалифицированных людей, которые умеют это делать. Я занимался не только игрой, учил много аспектов керлинга: судейство, подготовку льда, проведение мероприятий. Я также работал на соревнованиях международного уровня: снимал игры, стоял на камере, вел трансляцию. Думаю, и дальше буду в продакшене развиваться.

— Как успевали учиться?

— Я школу еще не закончил. Отучился 9 классов и ушел со средним образованием. Потом переехал сюда и сейчас заканчиваю 11-й класс. В мае, надеюсь, сдам экзамены и поступлю в Университет физкультуры и спорта.

— Отличается взаимодействие команд, если ты аутсайдер или игрок топ-уровня?

— Нет. На соревнованиях все знакомятся, переодеваются с другими командами в одной раздевалке, живут в одном отеле, видятся каждый день. Керлинг — джентльменский вид спорта. Мы не можем на льду выкрикнуть что-то сопернику. Перед игрой и выходя со льда, жмем друг другу руки.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.