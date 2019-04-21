Керлингист Евгений Стадник: "Первую в жизни международную игру я провел в одолженных ботинках и штанах"

По дороге на чемпионат мира потерялся багаж украинской команды

Украинская команда подружилась с американцами на чемпионате мира. Фото: Facebook

Сборная Украины по керлингу в составе Евгения Стадника и Елены Паздерской дебютировала на чемпионате мира. После поражения от Японии – 1:9, последовал разгром от Канады – 0:18. "Будущие чемпионы! Дайте нам год!", – не потерял после матча оптимизма Евгений.

"Обстановка на чемпионате мира великолепная! Почти все команды живут в одном отеле! Завтракают все вместе, на игры ездят вместе. Американский олимпийский чемпион Джон Шустер, живет со мной в одном крыле отеля и неофициально "взял над нами шефство", буквально только что рассказал ему про нашу первую игру и он надавал нам кучу полезных советов, – рассказал "Сегодня" Стадник.

На чемпионате мира история нашей команды началась с приключений. Багаж украинцев потерялся, и им пришлось выступать в чужой экипировке! К счастью, ко второй игре вещи таки нашлись. "Спустя почти 72 часа мой багаж с формой и ботинками приехал, – рассказал в Facebook Евгений. – Да, мою первую в жизни международную игру я провел в одолженных ботинках и штанах".

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

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