Китайцы снова стали лучшими в мире в настольном теннисе

Вчера, 19:43

Мужская сборная Китая стала победителем командного чемпионата мира по настольному теннису

Сборная Китая - победитель чемпионата мира по настольному теннису. Фото AFP
Сборная Китая - победитель чемпионата мира по настольному теннису. Фото AFP

Мужская команда Китая завоевала золотые медали на командном чемпионате мира по настольному теннису в Швеции. В финале сборная Китая победила команду Германии со счетом 3-0. Третьими стали команды Южной Кореи и Швеции.

Напомним, что Украина остановилась в шаге от исторических медалей чемпионата мира по настольному теннису. Женская сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал, где уступила команде Японии со счетом 0:3. Состав женской сборной Украины: Маргарита Песоцкая, Татьяна Биленко и Анна Гапонова. Мужская сборная Украины не смогла пробиться на турнир.

Отметим также, что интересный случай произошел в женском турнире. Команды Южной и Северной Кореи должны были играть друг против друга, но игра не состоялась – сборные двух Корей отказались играть друг против друга. Соперницы вышли на матч, пожали друг другу руки, поздравили с выходом в финальную часть чемпионата мира, и в полуфинале будет играть Объединенная команда Кореи, как это уже было один раз 27 лет назад. Тогда Объединенная команда Кореи на Чемпионате мира 1991 года победила в финале китайскую команду и завоевала "золото".
настольный теннис, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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