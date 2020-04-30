Клюшка против пылесоса: красотка Линдси Вонн оказалась жестче хоккеиста НХЛ

Олимпийская чемпионка по горным лыжам, бывшая королева скорости Линдси Вонн не скучает на карантине и ухитряется осваивать новые виды спорта. На сей раз конкуренцию американской красотке составил ее парень, канадский хоккеист клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз" Пи-Кей Суббан. Ранее мы сообщали, что одна из самых красивых спортсменок мира объявила о помолвке.

Так, Линдси с азартом вмешалась в домашнюю тренировку Суббана на карантине, "вооруженная" пылесосом. Горнолыжница начала настойчиво прессинговать своего бойфренда в попытках отобрать мячик и завалила защитника "Дьяволов" вместе с клюшкой на паркет. "Здесь любая вещь становится конкурентоспособной...", – подписала шутливый поединок в Калифорнии Вонн.

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Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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Ранее мы рассказывали, как красавица Линдси Вонн читала лекцию на столе в Гарварде. Легендарная американская горнолыжница, которая в прошлом сезоне завершила карьеру, теперь еще и преподаватель одного из самых престижных университетов мира.

Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера-2010. Она завершила карьеру после окончания чемпионата мира 2019 года. В ее активе есть четыре больших глобуса и 16 малых, 8 подиумов ЧМ и 3 награды ОИ — "золото" в спуске-2010 и две "бронзы", последняя в Пхенчхане-2018. Суббан – олимпийский чемпион Сочи-2014. Пара состоит в отношениях с июне 2018-го.

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