"Когда Мишка учил меня плавать, я напилась воды, а во время бега со мной у него болят колени" – Бех-Романчук

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину рассказала о болезни в Дохе, романтике мужа, фанатах и коллекции купальников

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна из героинь 2019-го – легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую можно назвать одной из наиболее прогрессирующих спортсменок Украины в этом году. Добавляя от старта к старту, 24-летнняя хмельничанка стала второй в мире в прыжках в длину. Поэтому и наше общение мы начали со знакового для девушки чемпионата планеты в Катаре, который оказался очень и очень коварным.

- В первые дни в Дохе трибуны были полупустые, – говорит Марина. – В последние дни организаторы их заполняли, но каким образом – я не знаю. И когда мы прыгали в финале, это был просто ужас, потому что около нас была группа людей, которые вели себя просто дико – они кричали, разливали воду, то есть, это не были зрители, которые поддерживают спортсменов, это была какая-то дикая публика. Конечно, всем спортсменкам, которые сидели и настраивались на свои попытки, это мешало. Не было поддержки, которую обычно просит атлет.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Но на Олимпиаде-2020 в Токио таких проблем не будет, потому что я у них выступала на соревнованиях, правда, очень давно, но все было настолько организовано и клево, что думаю, Игры в Японии будут на одном из наивысших уровней. В Японии я была еще в 2013 году – таким сырым ребенком, поэтому плохо помню, ну и поддержки у публики я тогда еще не просила. Но четко помню, что организация была на высшем уровне и я оттуда прилетела такая довольная, словно маленький ребенок.

- На чемпионате мира в Дохе у вас были проблемы со здоровьем, с чем это было связано?

- У меня были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Какие именно – я на тот период не знала. Изначально поставили один диагноз, выписали лечение. Когда прошло немного времени, и мы увидели, что лечение не помогает, мы поняли, что диагноз поставлен неверно. Ну и уже после возвращения из Дохи, я сделала полноценное обследование. То, что мы подозревали, подтвердилось, но диагноз был совсем другой. Банально простой, но беспокоил настолько сильно только потому, что вовремя не пролечилась. Прошла уже лечение и надеюсь, что больше с такой проблемой не столкнусь.

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

- Но вы же до этого выступали в Дохе, на той же Бриллиантовой Лиге. Не было подобных проблем?

- Знаете, на Бриллиантовой Лиге я не ощутила такой дисбаланс поддержки публики. Как-то оно все было спокойнее и не понимаю, почему на чемпионате мира все происходило так хаотично. Мне кажется, это связано с тем, что на трибунах сидели люди такие далекие от спорта, которые приходили просто покричать.

- Кстати, о том, чтобы просить поддержку у публики. Это действительно заводит или просто нравится, что весь стадион обращает на тебя внимание?

- Меня, например, это настраивает, заводит. Для меня это адреналин и какая-то дополнительная мотивация. Опять-таки, мы были в Берлине на чемпионате Европы, и там меня поддерживал Миша, и он был от всего происходившего в восторге – на стадионе не было ни одного свободного места, просто тысячи людей. И когда ты просишь поддержки, и весь стадион тебе хлопает, то просто грех не прыгать и не показывать результат. У Миши в плавании такого нет, поэтому для него это было что-то неимоверное.

- У вас с вашим мужем, пловцом Михаилом Романчуком, очень напряженные графики. Насколько часто удается быть на соревнованиях друг друга?

- Сначала Миша смотрит свой график, я – свой, чтобы понять, где мы можем приехать друг к другу или как-то пересечься. Последнее время нам фартит, и мы пересекается на сборах. Перед чемпионатом мира у нас 2,5 недели был совместный сбор, вот осенью я была на сборе, и Миша приехал туда через три дня. И мы наслаждаемся этим временем.

- А бывало, что неожиданно встречались – сначала планы не совпадали, а потом – раз?..

- Мы должны были из Запорожья лететь в Турцию, наш рейс не прилетел, мы сели в автобус и поехали на Киев. А в этот момент Мишка прилетел в Киев, если я не ошибаюсь, с соревнований в Люксембурге. Мы с ним увиделись на целые полчаса в аэропорту. То есть, мы встретились, он меня провел на сборы, и я поехала. Это, наверное, была самая оригинальная встреча. И после того, как мы проехали девять часов на этом автобусе по нашим дорогам, единственное, что меня радовало, что я его увидела.

- Насколько вы фартовые друг для друга, если присутствуете на соревнованиях? И кто более счастливый?

- Думаю, что все-таки Мишка, потому что мне как-то все дается через зубы. Всегда приходиться свое выгрызать, отстаивать, и за свои достижения и даже свой фарт потом приходится отдавать какую-то плату.

- В этом году вы хорошо продвинулись со своим личным рекордом – 6,92 м. Были такие планы в начале сезона?

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- Да, мы так и рассчитывали. После того, как в прошлом году я завоевала медаль чемпионата Европы, подошла к тренеру и сказала: нужно в следующем году закрепиться на уровне 6,80-6,90 м. Это была такая моя маленькая мечта, небольшая ступенька. И слава Богу, нам это удалось, мы закрепились на этом уровне, но теперь, конечно же, хочется двигаться дальше. Потому что на Олимпийских играх конкуренция будет настолько высокой, что просто покорить семиметровый рубеж, чтобы зацепиться за медаль, мне кажется, будет мало.

Марина Бех-Романчук поборется за медаль в прыжках в длину / Фото: Reuters

- На тренировках вы уже перелетали за семь метров?

- Перед чемпионатом мира была одна тренировка, когда я впервые в карьере пересекла этот рубеж. Поэтому мы с тренером и рассчитывали, что в Дохе сможем преодолеть семь метров, но в связи с такими стрессовыми днями перед чемпионатом, это немножко нас выбило из колеи и на пару процентов готовности не дотянули.

- Чемпионка мира прыгает уже прилично за семь метров, а вы, судя по всему, такой человек, который не будет довольствоваться вторым местом…

- Скажу, что в прошлом году по результатам она прыгала на том же уровне, на котором сейчас я. Им удалось очень сильно прибавить за год. Вероятно, они нашли в подготовке что-то особенное для себя. И в этом году мы будем заниматься тем же – искать что-то свое, что поможет максимально близко подобраться к своим конкурентам.

- Вы одна из самых красивых спортсменов нашей страны. Как вам это удается и где приходится чем-то жертвовать?

- Не скажу, что делаю что-то особенное чтобы выглядеть максимально хорошо. Я просто тренируюсь и занимаюсь тем, чем мне нравится.

- Вы активный пользователь соцсетей и часто у вас и в силу профессии, и в силу образа жизни бывают фото в купальниках, и тут начинается, вот оголилась там, оголилась сям – совсем совести нет. Как вы на это реагируете? Блокируете таких подписчиков?

- Нет, я вообще никогда ничего подобного не делаю. И вообще не из тех людей, которые садятся и перечитывают, что же там обо мне пишут. Мне это не интересно, потому что я живу, так как я хочу, и строю свою жизнь так, как считаю нужным. Всегда есть люди, которые критикуют и придерживаются другой точки зрения. Всем не угодишь.

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- У вас, безусловно, есть свои болельщики, особенно за границей. На какие сумасшедшие поступки они решались, чтобы увидеть вас, получить фото или автограф?

- Ничего такого не вспомню, но бывает, что часами дежурят под отелем, просто невозможно из него выйти – на тебя накидываются с фотографиями, все хотят взять автографы и сделать фото. Поэтому бывает, что ты натягиваешь капюшон и думаешь: "Боже, как бы проскочить" – в какой-то магазин или еще куда-то, и чтобы просто не трогали, потому что накануне старта ты не хочешь ни на что распыляться и просто проскальзываешь тишком-нижком.

- А где тогда самые сумасшедшие болельщики?

- По всей Европе. Когда выезжаешь в Европу на этапы Бриллиантовой лиги, где каждый второй спортсмен – элитный. И все стараются проскочить мимо болельщиков максимально незаметно, потому настраиваются на соревнования, где конкуренция очень большая.

- Что, и даже, например, сдержанные швейцарцы сумасшедшие?

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- Да, поверьте мне. Абсолютно везде, где бы мы ни были, такое присутствует. И даже в Швейцарии, в Цюрихе, где проводится Бриллиантовая лига – туда приезжают и из других городов, наблюдают.

- Есть любимый стадион, где комфортные выступать?

- Если брать те стадионы, где я прыгала за всю карьеру, то в восторге от лондонского – неимоверная арена. Только заходишь туда, и уже фанатеешь от того, что видишь. Ну и берлинский стадион, потому что на чемпионате Европы – это была лучшая публика. И очень приятно, когда стадион полностью заполнен – независимо от того, какая это была сессия – утренняя или вечерняя. Люди приходят и очень тепло поддерживают.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / Фото: Instagram

- Когда вы с Мишей возвращаетесь с соревнований и кто-то уже дома, как-то по-особенному встречаете друг друга? Есть своя традиция?

- Да, конечно, особенно когда встречаем друг друга с каких-то больших стартов, чемпионатов мира. Я всегда стараюсь Мишку порадовать, а он меня – какие-то цветочки, шарики. А когда возвращается он с этапов Кубка мира, или я – с Бриллиантовой лиги, то просто встретить друг друга в аэропорту – уже, знаете, невероятное счастье. Ты знаешь, что выйдешь, и тебя уже ждут.

- То есть, никаких тортов не печете?

- Нет, ничего такого.

- А вообще готовите?

- Да, вот у Мишки был тренировочный сбор во Франции, в горах, и я приехала к нему, чтобы немного побыть вместе с ним, и 10 дней чувствовала себя в роли хозяйки. И баловала его всем, чем только можно было – всякими сладостями, чем-то вкусненьким мясным. Экспериментировала во всех стилях. И слава Богу, мой муж здоровый (смеется). Все нормально, значит курсы по кулинарии я прошла на ура.

- Ваш тренер связан с регби, он на тренировках не пытается ввести какие-то моменты из него?

- Нет, у нас бывают только такие шуточные моменты – можем потолкаться, плечом в плечо, не более, потому он мастер спорта по регби. Но на его матчах я не была, потому что он начал работать тренером уже после окончания своей карьеры – из-за достаточно серьезной травмы.

- Вы с мужем никогда не пробовали поменяться видами спорта или устроить шуточные соревнования – вы в плавании, а Миша – в прыжках?

- Нет. Когда Мишка попытался научить меня плавать, не закрывая нос, все закончилось тем, что я напилась воды. А когда он бегает со мной, то плачет, что у него болят колени. Поэтому наши эксперименты в разных видах спорта быстро заканчиваются – я просто посижу на бортике, а он – подождет, пока я побегаю.

- Но у вас так много купальников, что может обзавидоваться любая девушка. Вы их коллекционируете?

- Целенаправленно не коллекционирую, просто очень часто езжу за границу. И часто приезжаешь на турниры за два до старта и, конечно же, не можешь провести это время только в номере или на стадионе. Выходишь куда-то прогуляться, по магазинам – мне очень нравится шоппинг за границей. И если понравился какой-то купальник, честно говорю, никогда не сдерживаю себя (смеется). Поэтому у меня их так много. Бывает вижу и какой-то интересный костюм, а потом думаю: "И куда я его надену? Да никуда!" И не беру. А купальник покупаю с мыслями: "Я же на отдых поеду…"

- Какой самый романтический сюрприз вы делали для Михаила и он – для вас?

- Интересный вопрос… Для Миши был сюрприз, когда я встречала его с чемпионата мира, на котором он взял свою первую серебряную медаль. Я дома все заложила шариками и повесила большой плакат. А он в целом за время наших отношений делал очень много романтических сюрпризов. Даже тяжело выделить какой-то один.

- Михаил вас ревнует? Есть такое?

- Есть, конечно, но это все на уровне шуток. Обязательно нужно выразить, что ты чувствуешь по отношению к человеку, что ты ценишь его, но это не присутствует в таком формате – не ходи, не делай. Это все в форме шуток, типа "Ах ты…", чтобы посмеялись и ничего больше.

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Марина Бех-Романчук. Тренировка. Видео – Instagram спортсменки

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