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Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатов

20 мая, 16:06

Алексей Андрейцев

Какие украинские и международные турниры были завершены досрочно, а какие ожидают возобновления: полная информация

Пандемия коронавируса остановила привычную жизнь во всем мире, и спорт на несколько месяцев оказался на паузе. Но в последнее время появились хорошие новости – Бундеслига возобновилась первой среди европейских ТОП-чемпионатов, после двухмесячного перерыва прошли турниры по смешанным единоборствам от UFC. Мы собрали и обновляем информацию о том, когда чемпионаты и турниры планируют вернутся.

В Украине футбол должен вернутся 30 мая, но календаря оставшихся туров пока нет. Баскетбольная, гандбольная и волейбольная лиги приняли решение завершить сезон досрочно, а плей-офф хоккейного чемпионата доиграют в сентябре – перед стартом нового сезона.

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В чемпионатах "Большой пятерки" ясность пока только в двух странах. Французы приняли решение досрочно завершить сезон, чемпионом стал "ПСЖ". А в Германии – рестарт лиги с 16 мая, когда был сыгран 26-й тур, и уже известно дальнейшее расписание. Что касается Англии, Испании и Италии, то тут пока нет официальных дат матчей, только предварительные.

Ситуация в следующих по рейтингу десяти чемпионатах такая: Бельгия, Нидерланды и Шотландия решили не доигрывать сезон. Остальные запланировали рестарты в разные даты мая и июня.

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В других видах спорта ситуация менее понятная. Известно, что теннисные матчи точно не возобновятся до 20 июля, и вполне возможно, что карантин в этом виде спорта будет продлен. Формула-1 может стартовать с Гран-при Австралии 3 июля. Бокс и смешанные единоборства уже "в строю", а заокеанские НБА и НХЛ пока не определились с датами.

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Ранее стало известно, что футболисты английского "Уотфорда" отказываются тренироваться после того, как нескольких сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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карантин Формула-1 чемпионат Украины чемпионат Франции чемпионат Англии чемпионат Испании чемпионат Италии чемпионат Германии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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