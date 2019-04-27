Количество партий в матче за звание чемпиона мира увеличено до 14
Минимальная сумма призового фонда повышена до двух миллионов евро
Международная шахматная федерация одобрила изменение формата матча за звание чемпиона мира, максимальное количество партий увеличено с 12 до 14. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.
Поправки в регламент проведения соревнований были внесены после консультаций с представителями шахматного сообщества.
В сообщении FIDE отмечается, что увеличение количества партий отражает общее мнение, что финальный матч должен быть более длинным. При этом количество дней отдыха сокращено с шести до пяти. Также теперь шахматисты не смогут согласиться на ничью до 40-го хода черных фигур, исключая троекратное повторение ходов. Ранее игроки не могли согласиться на ничью до 30-го хода черных.
Минимальная сумма призового фонда повышена до 2 млн евро. Победитель получит 60%, если в матче будет сыграно не более 14 партий и 55% в случае победы на тай-брейке.
Также был изменен контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го. Ранее использовался следующий контроль: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.
Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.
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