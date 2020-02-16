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Коллекционирует рекорды: бегун из Уганды установил достижение на третьей подряд дистанции

16 февраля, 17:28

Бегун из Уганды ранее стал самым быстрым на 10 и 15 километрах

Джошуа Чептегеи

Джошуа Чептегеи / Фото: Getty Images

Угандийский легкоатлет Джошуа Чептегеи побил мировой рекорд времени при беге на дистанции в 5 км. Предыдущий рекорд принадлежал кенийцу Ронексу Кипруто, который пробежал дистанцию за 13 минут 18 секунд. 23-летний угандиец Чептегеи его опередил, пробежав 5000 м в Монако за 12 минут 51 секунду. Это уже третья дистанция, на которой спортсмен поставил рекорд. Ранее он быстрее всех пробежал 10 км (26.38) и 15 км (41.05).

Также мы писали, что невероятный швед Арман Дюплантис второй раз "прыгнул" на рекорд. 20-летний парень установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

А в Индии был побил легендарный рекорд Усейна Болта на стометровке, но индийскому бегуну помогли буйволы. Рекорд был установлен во время традиционной гонки с буйволами "Камбала" в Индии и не будет считаться официальным.

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А вот в России попытка установить рекорд завершилась трагедией: девушка погибла во время конкурса по поеданию пирожных. "Она не смогла прожевать все, что засунула в рот. Случайно вдохнула – и умерла", – говорят очевидцы.

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А в Украине проводят вот такие необычные соревнования:

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легкая атлетика рекорд бег на 5000 метров Джошуа Чептегеи

Источник: Livesport.ru

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