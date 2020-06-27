Конь лизал чужую руку и ел зараженное сено: известную наездницу оправдали в допинговом расследовании

Если уверен в своей невиновности – надо идти до конца. Вот и известная швейцарская наездница Надя Петер Штейнер проявила характер и выиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде – CAS, который был вынужден отменить ее дисквалификацию – сообщает Equnews International. Ранее мы писали, канадская спортсменка доказала, что допинг передается сексом, и поедет на Олимпиаду.

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В феврале 2020 года Штейнер дисквалифицировали на два года из-за следов трамадола, обнаруженных у ее лошади. Запрещенный препарат нашли во время Гран-при Тетуана в Марокко в 2017 году. При этом вторая проба, которую взяли у лошади через пять дней, была чистой.

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В качестве доказательства невиновности спортсменка использовала фото. На нем лошадь во время церемонии награждения лизала руку представителю организаторов. При этом не известно, что было в руке у официального лица. Штейнер обратилась к организаторам турнира в Марокко, но они заявили, что не находились рядом с животным. Тем не менее фото подтверждало версию спортсменки.

Реклама Надя Петер Штейнер во время соревнований / Фото: Facebook

Также во время рассмотрения апелляции обсуждалась версия, что запрещенное вещество, вероятно, проникло в тело лошади через сено. В конце концов, член команды Штейнера мочился на сено, принимая обезболивающее трамадол. Так что вполне вероятно, что запрещенное вещество попало в тело кобылы вот так. В итоге CAS встал на сторону Штейнер и отменил решение международной федерации о ее наказании.

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