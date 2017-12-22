Конец следствия: у России отобрали 13 медалей Сочи-2014

Россия лишилась 13 медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи после рассмотрения Международным олимпийским комитетом (МОК) всех 46 дел в отношении россиян, открытых после перепроверки допинг-проб с Игр-2014.

МОК признал 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян в Олимпиады в Сочи, своих золотых медалей с Игр-2014 лишились: экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок), лыжник Александр Легков (в гонке на 50 км), скелетонист Александр Третьяков.

Серебряные награды потеряли: женская сборная России по биатлону (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова) в эстафете, биатлонистка Вилухина в индивидуальном спринте, конькобежка Ольга Фаткулина, лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км), российские лыжники в мужской эстафете 4×10 км и командном мужском спринте, саночник Альберт Демченко и команда России по санному спорту (Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев/Владислав Антонов) в эстафете.

Бронзовой награды были лишена скелетонистка Елена Никитина.

В мужском лыжном марафоне после дисквалификаций Легкова и Вылегжанина золото должно перейти россиянину Илья Черноусову, который стал третьим на Играх в Сочи на данной дистанции.

На зимних Олимпийских играх в Сочи сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В итоге из-за решений МОК сборная Россия потеряла первую строчку в данном зачете.

Напомним, что Исполком МОК 5 декабря объявил о допуске к Олимпиаде-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом.

Ранее мы писали о требованиях МОК относительно экипировки российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года. России запретили использовать все три цвета флага, а надпись RUS заменили на OAR.

"Уберите за собой флаг и мочу": такой была реакция соцсетей на отстранение России от Олимпиады-2018.