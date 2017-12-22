Конец следствия: у России отобрали 13 медалей Сочи-2014

Вчера, 18:26

МОК завершил расследование по поводу нарушения антидопинговых правил Россией на домашних Играх 

Медали Сочи-2014 пришлось отдавать. Фото AFP
Медали Сочи-2014 пришлось отдавать. Фото AFP

Россия лишилась 13 медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи после рассмотрения Международным олимпийским комитетом (МОК) всех 46 дел в отношении россиян, открытых после перепроверки допинг-проб с Игр-2014.

МОК признал 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян в Олимпиады в Сочи, своих золотых медалей с Игр-2014 лишились: экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок), лыжник Александр Легков (в гонке на 50 км), скелетонист Александр Третьяков.

Серебряные награды потеряли: женская сборная России по биатлону (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова) в эстафете, биатлонистка Вилухина в индивидуальном спринте, конькобежка Ольга Фаткулина, лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км), российские лыжники в мужской эстафете 4×10 км и командном мужском спринте, саночник Альберт Демченко и команда России по санному спорту (Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев/Владислав Антонов) в эстафете.

Бронзовой награды были лишена скелетонистка Елена Никитина.

В мужском лыжном марафоне после дисквалификаций Легкова и Вылегжанина золото должно перейти россиянину Илья Черноусову, который стал третьим на Играх в Сочи на данной дистанции.

На зимних Олимпийских играх в Сочи сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В итоге из-за решений МОК сборная Россия потеряла первую строчку в данном зачете.

Напомним, что Исполком МОК 5 декабря объявил о допуске к Олимпиаде-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом.

Ранее мы писали о требованиях МОК относительно экипировки российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года. России запретили использовать все три цвета флага, а надпись RUS заменили на OAR.

"Уберите за собой флаг и мочу": такой была реакция соцсетей на отстранение России от Олимпиады-2018.
Олимпийские игры, Олимпиада-2014, Сочи-2014, МОК , российские спортсмены

Вы сейчас просматриваете новость "Конец следствия: у России отобрали 13 медалей Сочи-2014". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Фото AFP

Олимпийский чемпион Сочи из России пожизненно отстранен за допинг

18 Декабря, 21:14

Бобслеист Алексей Воевода больше не сможет принять участие в Олимпийских играх

Олимпиада-2018

Результаты женской сборной России на Олимпиаде-2014 аннулированы. Фото fhr.ru

Шесть российских хоккеисток пожизненно отстранены, результаты сборной аннулированы

12 Декабря, 16:53

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи
Загрузка...

Олимпиада-2018

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото AFP

Вита Семеренко получит медаль Олимпиады в Сочи в 2018 году в Пхенчхане

5 Декабря, 21:37

Церемонии перераспределения медалей с ОИ-2014 пройдут на ОИ-2018 - глава МОК Томас Бах

Другие

Легков уже отдал медаль. Фото Twitter

Лыжник Легков выиграл Олимпиаду благодаря допингу, я подменил его пробу 23 февраля - Родченков

5 Декабря, 19:46

Информатор WADA продолжает раскрывать допинговые схемы России в Сочи-2014

Олимпиада-2018

Россия должна понести наказание за Сочи-2014. Фото AFP

Российского флага вообще не должно быть в Пхенчхане-2018 - британский бобслеист

5 Декабря, 13:11

Джон Джексон хочет видеть Международный олимпийский комитет сильным

Биатлон

Владимир Брынзак, Сергей Бубка с победительницами эстафеты Сочи-2014. Фото biathlon.com.ua

Владимир Брынзак не удивлен попыткой России поменять допинг-пробу Виты Семеренко

3 Декабря, 13:35

Глава ФБУ считает, что у чиновников была ответственность перед властью за результат

Биатлон

В Сочи-2014 в эстафете Украина опередила Россию

Перед Сочи-2014 замминистра спорта России просил испортить допинг-пробу Виты Семеренко

3 Декабря, 10:18

Информатор WADA Григорий Родченков отказался "убивать" украинскую биатлонистку

Олимпиада-2018

Марит Бьорген. Фото AFP

Марит Бьорген сделала жесткое заявление: "Я не хочу видеть Россию на Олимпиаде"

2 Декабря, 13:23

Легендарная лыжница рада отстранению российских коллег от соревнований

Другие

Виталий Мутко. Фото AFP

Американская газета отказала в интервью вице-премьеру России

1 Декабря, 14:44

Виталий Мутко заявил, что предлагал New York Times взять у него интервью по дневникам Родченкова, но получил отказ

Другие

Ольга Зайцева завершила карьеру три года назад. Фото AFP

Еще три российские спортсменки дисквалифицированы пожизненно за допинг

1 Декабря, 14:02

МОК отстранил биатлонистку Ольгу Зайцеву и лыжниц Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву
Загрузка...