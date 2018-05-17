Конец света гольфу не помеха: чудовищные фото с Гавайев взорвали интернет

Сегодня, 16:15

Гольфисты продолжают играть, несмотря на угрозу жизни


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Весь мир с тревогой наблюдает за извержением вулкана Килауэа на острове Гавайи. Все, кроме игроков в гольф. Спортсмены лениво передвигаются от лунки к лунке, когда у них за спиной бушует стихия.

Похожий случай произошел в прошлом году во время лесного пожара в США. Тогда гольфисты спокойно играли на зеленой лужайке, а за их спиной пылал огромный пожар. К счастью, огонь был намного дальше, чем кажется на фото, а также его отделяла от людей река.

А в 2014 году  гольфисты стали невольными героями скандальной фотографии с побега мигрантов. Поле для гольфа находится в испанском городе Милилья на средиземноморском побережье Африки прямо возле лагеря для беженцев. Несколько десятков людей, устав жить в суровых условиях, решили пробраться из Марокко на территорию Испании. В итоге 20 из них сумели прорваться через границу, а 70 застряли на заборе. Фото подняло волну негодования, демонстрируя разницу в уровне жизни "за забором".

Геологи указывают, что в любое время активность вулкана на Гавайях может усилиться еще больше. Извержение, по прогнозам, будет сопровождаться новыми выбросами и взрывами около кратера и в районах образования вулканических трещин.

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 3-4 мая, оно сопровождалось землетрясением магнитудой 5-6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек.

Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.
вулкан, извержение, гольф

Вы сейчас просматриваете новость "Конец света гольфу не помеха: чудовищные фото с Гавайев взорвали интернет". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Мисс Вселенная-2017 Деми-Ли Нель-Питерс. Фото: instagram.com/demileighnp

Мисс Вселенная-2017: что известно о красотке из ЮАР

27 Ноября 2017, 14:18

Мы собрали интересные факты из жизни Деми-Ли Нель-Питерс

Теннис

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер стал лидером по сумме призовых за карьеру в спорте

15 Ноября 2017, 13:54

Теннисист обошел в рейтинге гольфиста Тайгера Вудса
Загрузка...

Другие страны

Извержение вулкана. Фото: twitter.com/jaimessincioco

В Японии произошло извержение вулкана

14 Мая, 10:13

Всего в Японии насчитывается 50 действующих вулканов

Другие страны

Фото: twitter.com/jaimessincioco

На острове Ява объявили массовую эвакуацию из-за извержения вулкана

11 Мая, 12:18

Извержение началось рано утром и сопровождалось сильными выбросами пепла

США

NASA показало из космоса извержение вулкана на Гавайях

10 Мая, 03:05

NASA опубликовало спутниковые фото извержения вулкана Килауэа

США

фото AFP

Вулкан на Гавайях заливает лавой дома и отравляет газом жителей

7 Мая, 22:42

На острове Гавайи после извержения вулкана разрушены не менее 35 строений
Загрузка...