Конец света гольфу не помеха: чудовищные фото с Гавайев взорвали интернет

Весь мир с тревогой наблюдает за извержением вулкана Килауэа на острове Гавайи. Все, кроме игроков в гольф. Спортсмены лениво передвигаются от лунки к лунке, когда у них за спиной бушует стихия.

Похожий случай произошел в прошлом году во время лесного пожара в США. Тогда гольфисты спокойно играли на зеленой лужайке, а за их спиной пылал огромный пожар. К счастью, огонь был намного дальше, чем кажется на фото, а также его отделяла от людей река.

A photo of people golfing at the Beacon Rock Golf Course in North Bonneville, 12/09/2017 Photograph by Kristi McCluer pic.twitter.com/HrseAd6UeF

А в 2014 году гольфисты стали невольными героями скандальной фотографии с побега мигрантов. Поле для гольфа находится в испанском городе Милилья на средиземноморском побережье Африки прямо возле лагеря для беженцев. Несколько десятков людей, устав жить в суровых условиях, решили пробраться из Марокко на территорию Испании. В итоге 20 из них сумели прорваться через границу, а 70 застряли на заборе. Фото подняло волну негодования, демонстрируя разницу в уровне жизни "за забором".

Playing golf while migrants are hanging on the fence of the Spanish Enclave of Melilla, in Morocco. #FortressEurope pic.twitter.com/QLZ1PnyiGG